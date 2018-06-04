Пожар на Каховского потушили

Спасатели потушили открытый огонь на крыше жилого дома в переулке Каховского на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, к половине двенадцатого вечера 4 июля пожар был локализован, открытый огонь ликвидирован, спасатели справились за полчаса. В переулке Каховского, дом 8, горело 50 квадратных метров кровли, на месте работают 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Черный дым рядом с «Приморской», как уверяют очевидцы, было видно даже неподалёку от «Петроградской». Жильцов дома пришлось эвакуировать, ждать окончания работы спасателей им придётся на улице.