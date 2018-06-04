Путин не прячется за кустами, когда отдыхает

Владимир Путин объяснил австрийскому журналисту Армину Вольфу, почему президента России часто фотографируют «полуголым». Интервью телеканалу ORF опубликовано 4 июня на сайте Кремля.

Вольф спросил: «Есть очень много Ваших фотографий в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно. Эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а публикуются самим Кремлём. Что это за фотографии?»

Путин на это ответил: «Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу».

Любопытно, что это стало последним вопросом в интервью, которое длилось более 50-ти минут. В нем Путин рассказал, что не встречается с Трампом из-за «ожесточенной политической борьбы в США» и не желает Евросоюзу распада, поскольку это важный торговый партнер России. Кроме того, Путин сравнил бизнесмена Евгения Пригожина с Соросом и подчеркнул, что не лезет в бизнес своих знакомых.