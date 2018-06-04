Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?

Президент России Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что вся деятельность бизнесмена Евгения Пригожина — его «личное дело». Интервью опубликовано 4 июня на сайте Кремля.

Журналист Армин Вольф поинтересовался деятельностью Internet Research Agency (в СМИ называют «фабрикой троллей»), которая базируется в Петербурге. «Эти так называемые фабрики троллей принадлежат Евгению Пригожину, которого Вы очень хорошо знаете, его называют поваром Путина, поскольку он обслуживает всех Ваших гостей. Неужели хорошо, что тот, кто поддерживает такие тесные отношения с российским руководством, занимается фабриками троллей?», – спросил журналист. Президент России не стал отрицать знакомства с Пригожиным, однако известен ему бизнесмен именно как петербургский ресторатор.

«Я хочу у Вас спросить: Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране? Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах!», – заявил Путин.

Австрийский журналист в ответ напомнил о том, что у Пригожина, помимо ресторанов, есть несколько фирм, которые получают заказы от министерства обороны. Однако Путин отказался комментировать эту информацию. И заверил, что в личные дела своих знакомых не лезет.

«В Соединённых Штатах есть такой фигурант – господин Сорос, который вмешивается во все дела во всём мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ Вам», – пояснил российский президент.

Отметим, сегодня, 4 июня, издание The Bell написало о том, что после встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром Баширом компания, связанная с Евгением Пригожиным, занялась поисками золота в этой стране. Якобы туда же отправились и бойцы ЧВК Вагнера.