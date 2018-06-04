Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя

Популярный блогер Николай Соболев сознался в том, что нападение на него было постановочным. Это была часть эксперимента для нового материала.

Об этом Соболев рассказал в ролике, который 4 июня он выложил на своём канале. Напомним, видеозапись, на которой бьют блогера, появилась в сети 3 июня. На него якобы напали четверо возле студии Adini на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

В первой части новой записи он рассказывает о том, что с ним произошло и даёт рекомендации — если окажетесь в подобной ситуации, бегите или прикрывайте голову. Однако затем он показывает и продолжение первого короткого ролика, из которого ясно, что видео было снято специально и в действительности он не пострадал. По словам Соболева, запись была сделана как «глобальный социальный эксперимент» и стала частью материала про вбросы в СМИ. «Если я с нулевым бюджетом смог убедить огромное количество журналистов и людей, что со мной случилась беда, то представьте себе, насколько легко государственным корпорациям убеждать людей, к примеру, в том, что в каком-то городе случилась химическая атака», – задается вопросом блогер. Он также отметил, что в новостях о его избиении немногие СМИ хотя бы попытались проверить, действительно ли Соболев писал заявление в полицию. Из тех, кто это сделал, блогер привёл в пример «Фонтанку». Некоторые издания, как отметил «пострадавший», неправильно написали даже город, указав, что Соболева били в Москве. Он также извинился за дезинформацию и пообещал показать свой «огромный ролик про ложные вбросы» на днях.