Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций России признало департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа одним из лидеров по внедрению информационной системы ГИС ЖКХ.

Об этом сообщается 4 июня на официальном сайте администрации НАО. С 1 июля 2017-го управляющие организации, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации и органы власти обязаны размещать сведения о своей работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В эту систему попадает вся информация, касающаяся отрасли — от начисления счетов за все коммунальные услуши до технических паспортов на дома или тарифов на ЖКУ.

«ГИС ЖКХ, по сути, хранилище информации обо всех жилищно-коммунальных предприятиях. В системе содержится информация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде. Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жилья, перечень должников по коммунальным услугам и прочее», – объяснили в департаменте строительства и ЖКХ НАО.

Размещение в ГИС необходимо для создания обратной связи с потребителями услуг. Каждый житель может получить информацию о начислениях, задолженности, узнать о субсидиях и льготах, проверить лицензию управляющей компании, оплатить счета, внести показания приборов учета.

В НАО сейчас в ГИС ЖКХ внесена информация о 5790 жилых и многоквартирных домов региона — это 100% от плана.