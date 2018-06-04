Еще
23:47 04.06.2018
Новость часа
23:26
Черный дым над городом: на Васильевском острове горит жилой дом
Пришлите свою новость!
23:38
Путин не прячется за кустами, когда отдыхает
23:26
Черный дым над городом: на Васильевском острове горит жилой дом
22:47
Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?
22:23
Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя
21:51
Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ
21:25
Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя
21:19
Река Мурзинка стала цвета баклажана
21:14
Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива
21:07
Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?
21:05
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
19:46
Царское Село и Петергоф опустошили ради конкурса мультимедиа
19:33
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
19:29
Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль
19:18
«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков
19:06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня
18:47
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
18:38
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
18:20
Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику
18:10
Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь
18:02
Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора
17:55
Певица Монеточка запустила в космос «Запорожец» в новом клипе
17:53
Путину доложили: На орфанные лекарства детям не хватает 8 млрд рублей
17:48
Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
17:30
Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году
17:24
В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу
17:18
Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах
17:07
В Петербурге завершили расследование дела лжемедиков
17:03
Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью: Дайте ожить
17:02
Гидроциклы не пустят к Эрмитажу и «Авроре»
16:55
Московский суд признал украинского журналиста шпионом
16:49
Медведев придумал должность для Дворковича в «Сколково»
16:42
За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца
16:25
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
16:16
Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
16:01
Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей
15:55
Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
15:45
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
15:30
Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье
15:23
«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой
15:22
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:17
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
15:15
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
14:37
Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе
14:34
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
14:12
Петербургского бизнесмена наказали условно за махинации почти на 55 млн
14:07
«Озерки» вернули пассажирам
14:05
Роскомнадзор: Блокировка ресурсов «деструктивна». На Украине
14:02
Скончался артист БДТ Леонид Неведомский
14:01
Горящий строительный мусор на Лесопарковой тушат по повышенному номеру сложности
13:53
Активисты назвали самый дорогой дорожный ремонт в Петербурге
13:50
Фляк-маркет для Пиросмани
13:27
Путин рассказал австрийцам, почему не встречается с Трампом
13:26
Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом
13:18
На станции «Озерки» нашли бесхозный предмет
13:12
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
13:07
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
04.06.2018 21:51

Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ

Министерство связи и массовых коммуникаций России признало департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа одним из лидеров по внедрению информационной системы ГИС ЖКХ.

Об этом сообщается 4 июня на официальном сайте администрации НАО. С 1 июля 2017-го  управляющие организации, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации и органы власти обязаны размещать сведения о своей работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В эту систему попадает вся информация, касающаяся отрасли — от начисления счетов за все коммунальные услуши до технических паспортов на дома или тарифов на ЖКУ. 

«ГИС ЖКХ, по сути, хранилище информации обо всех жилищно-коммунальных предприятиях. В системе содержится информация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном фонде. Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности, данные о тарифах на оплату жилья, перечень должников по коммунальным услугам и прочее», – объяснили в департаменте строительства и ЖКХ НАО.

Размещение в ГИС необходимо для создания обратной связи с потребителями услуг. Каждый житель может получить информацию о начислениях, задолженности, узнать о субсидиях и льготах, проверить лицензию управляющей компании, оплатить счета, внести показания приборов учета. 

В НАО сейчас в ГИС ЖКХ внесена информация о 5790 жилых и многоквартирных домов региона — это 100% от плана.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
28.05.2018 17:12

На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников

На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
Setl City
28.04.2018 18:00

В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»

Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22

На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ
Горожанам о долгах по квартплате из прошлого расскажут специальные комиссии
На Шкапина из лопнувшей трубы бьет тёплый фонтан
Крюков канал не выдержал испытаний теплосети
Юго-западу Петербурга не дала спать набиравшая мощности Автовская ТЭЦ
На Богатырском испытаний теплосетей не выдержал автомобиль
В квартиры Адмиралтейского района вернули отопление
"ЭР-Телеком" снимет показания петербургских счетчиков удаленно
Лопнувшая труба превратила подвал в Колпино в парную
Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено
ТСЖ не дали пожить для себя
На Васильевском острове жильцов 600 домов обманули
Смольный собрался платить по ремонтным долгам
«Газпром» забрался в бюджет через «путинский» ЖКС
Выгребной спор в Толстовском доме
Жилкому прописали экспертизу
Смольный тасует «природные» ГУПы
Владимир Рублевский: Не видел в Петербурге соленых «морей»
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Артем Дергунов/Коммерсантъ

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

Новости компаний
Setl City
28.05.2018 17:12
На субботнике в ЖК «Чистое небо» высадили почти 350 деревьев и кустарников
На территории ЖК «Чистое небо», который Setl City строит в Приморском районе Петербурга, 26 мая состоялся первый добрососедский субботник «Моя улица». В трехчасовом мероприятии, организованном застройщиком и компанией «Петербургская Недвижимость», приняли участие около 200 жителей комплекса.
Setl City
28.04.2018 18:00
В Мурино расширят Шоссейную улицы возле «Ленты»
Работы по реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке возле гипермаркета «Лента» планируют начать в мае и завершить до августа. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области
ГК «Эталон»
26.04.2018 15:22
На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
Setl City
24.04.2018 17:30
Сотрудники Setl City приняли участие в уборке парка Строителей
Сотрудники компании Setl City присоединились к общегородскому субботнику в парке Строителей в Невском районе Петербурга. Вместе с другими добровольцами 21 апреля они очистили парк от мусора и прошлогодней листвы
Фото предоставлено компанией Setl City
23.04.2018 17:30
В ЖК «Солнечный город» состоялся добрососедский субботник
21 апреля в ЖК «Солнечный город» (пр. Ветеранов, д. 169, корп. 3) состоялся добрососедский субботник «Моя улица». Около 150 жителей комплекса присоединились к мероприятию: убрали двор, пешеходные дорожки и поучаствовали в танцевальной разминке.
СК «Полис Групп»
18.04.2018 10:10
Для клиентов «Полис Групп» ипотека от Банка «Санкт-Петербург» от 9,75%*
Банк «Санкт-Петербург» в рамках программы для партнеров снизил проценты по ипотеке.
предоставлено компанией «Северный город»
13.04.2018 16:07
Ultra City получил знак высочайшего класса энергоэффективности
Вторая очередь жилого комплекса Ultra City получила указатель высочайшего класса энергетической эффективности A+ в рамках мартовской выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме.
ПАО «Группа ЛСР»
10.04.2018 13:41
В «Цивилизации на Неве» начались продажи коммерческих помещений
«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в «Цивилизации на Неве» – видовом доме масштабного проекта «Цивилизация» в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «КВС»
09.04.2018 15:03
«КВС» запустила продажи в домах II очереди 5-ой жилой группы в «Новом Сертолово»
Дома жилого микрорайона выполнены в стиле лаконичного классицизма в современной трактовке. Все фасады зданий имеют разные цветовые решения. Изюминка застройки – содействие в сохранении и популяризации исторического наследия Ленинградской области
LEGENDA Intelligent Development
05.04.2018 16:30
«LEGENDA Комендантского» стал проектом года по Move Realty Awards
3 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Move Realty Awards. Smart-комплекс «LEGENDA Комендантского» удостоился звания проекта года комфорт-класса в Санкт-Петербурге.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.