Река Мурзинка стала цвета баклажана

Приток Невы в Невском районе Петербурга вновь сменил цвет. На этот раз река Мурзинка стало ярко-фиолетовой.

Фото в соцсетях жители микрорайона выложили 4 июня. Кадр был сделан на Мурзинской улице, в комментариях жители вспоминают, какие оттенки река приобретала за последнее время и предлагают переименовать Мурзинку в Хамелеонку. Получить комментарий у ответственного за состояние реки комитета по природопользованию «Фонтанке» пока не удалось.

Напомним, 31 мая штрафом в 150 тысяч рублей была наказана компания «Экопром», ее признали виновной в том, что река покраснела. Эта организация фигурировала в административных протоколах и когда Мурзинка окрасилась в белый цвет. На балансе «Экопрома» находятся канализационные выпуски 36 промышленных предприятий.