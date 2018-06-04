Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя
2 июня Катя участвовала не только в ЗСД фесте, но и в Суперкубке «Пробеги Петербург», в котором трасса по ЗСД была вторым из трех этапов.
«Бегом по ЗСД! Второй старт за день – done!», – написала она в Instagram, упомянув про большое число «селфиранеров».
Ну, а как удержаться от селфи, если оказался первым пешеходом на ЗСД? Залив, Лахта Центр, вантовые мосты... На закате виды с магистрали открываются восхитительные.
Как и обещали, дарим Екатерине гарантированное бесплатное участие в забеге и велопробеге в следующем ЗСД фесте и футболку.
Фестиваль ЗСД прошел в этом году впервые, в рамках празднования Дня города. На трассу вышли 987 бегунов и свыше 4,5 тысяч велосипедистов. А в стартовом городке с 14 и до самой ночи выступали артисты, читали лекции и проводили турниры и спортивные мастер-классы.
Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по развитию туризма и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – ПАО «МегаФон», холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ГК «О’КЕЙ».