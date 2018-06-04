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ЗСДфест
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04.06.2018 21:25

Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя

Ультрамарафонец Катя Борзунова, год назад пробежавшая 726 км из Петербурга в Москву, выиграла конкурс «Фонтанки» на лучшее фото в соцсетях. Ее пост в Instagram собрал рекордные 1230 лайков.

2 июня Катя участвовала не только в ЗСД фесте, но и в Суперкубке «Пробеги Петербург», в котором трасса по ЗСД была вторым из трех этапов.

«Бегом по ЗСД! Второй старт за день – done!», – написала она в Instagram, упомянув про большое число «селфиранеров».

Ну, а как удержаться от селфи, если оказался первым пешеходом на ЗСД? Залив, Лахта Центр, вантовые мосты... На закате виды с магистрали открываются восхитительные.

Как и обещали, дарим Екатерине гарантированное бесплатное участие в забеге и велопробеге в следующем ЗСД фесте и футболку.

Фестиваль ЗСД прошел в этом году впервые, в рамках празднования Дня города. На трассу вышли 987 бегунов и свыше 4,5 тысяч велосипедистов. А в стартовом городке с 14 и до самой ночи выступали артисты, читали лекции и проводили турниры и спортивные мастер-классы.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по развитию туризма и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – ПАО «МегаФон», холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ГК «О’КЕЙ».


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04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
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Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
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