Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила, что авиакомпании готовы поднимать цены на билеты в том случае, если рост цен на топливо не остановится. Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Максима Акимова, опубликованном на сайте организации 4 июня.

В письме утверждается, что стоимость авиационного керосина за 2017 год выросла на 23,2%. При этом рост продолжился и в 2018-м. «Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», – пишут представители АЭВТ.

Авиакомпании просят вице-премьера Акимова дать указание Федеральной антимонопольной службе «провести анализ ситуации на рынке авиатопливообеспечения и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон».

Отметим, в АЭВТ входят 27 ведущих российских авиакомпаний.