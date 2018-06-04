В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция

После 19 лет вещания в Финляндии прекратило своё существование единственная русскоязычная радиостанция «Спутник». О покупке частот двух каналов (Sputnik и Spirit FM) у компании Radio Satellite Finland Oy, принадлежащей бывшему гендиректору «Российской медиагруппы» Сергею Архипову, 4 июня сообщил финский медиахолдинг Bosso.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Однако в компании Bosso заявили, что не планирует дальше работать с брендами Sputnik и Spirit FM. Место русскоязычной станции, скорее всего, займет финская.

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