Финляндия попрощалась с русским «Спутником»

В Финляндии из-за убыточности прекратила своё существование единственная в стране русскоязычная радиостанция. Частоту заполнит финский канал.

Компания Radio Satellite Finland Oy, принадлежащая бывшему гендиректору «Российской медиагруппы» Сергею Архипову, заключила сделку о продаже единственного в Финляндии русскоязычного радио «Спутник» и Spirit FM финскому медиахолдингу Basso. Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, ответственное за радиосвязь, подтвердило сделку. Её сумму стороны не раскрывают.

Как сообщили 4 июня в компании Basso, речь идёт о покупке частот, и сделка не касается персонала радиостанций. «Спутник», частоты которого охватывали территорию столичного региона Финляндии, а также города Порвоо, Котка и Лаппеенранта, и Spirit FM, который можно было услышать в Хельсинки и Турку, прекратили своё вещание в мае 2018 года. Basso не планирует дальше работать с этими брендами.

«Я не хочу ничего комментировать. Я не вижу смысла в дальнейшей работе с русскоязычной диаспорой в Финляндии. Рекламы нет», – заявил «Фонтанке» с грустью в голосе Сергей Архипов.

Архипов – один из культовых топ-менеджеров отечественного радиовещания. Он известен на рынке как один из основателей «Русского радио», которое заработало в Москве в 1995 году, сделав упор только на русскоязычной музыке. На базе «Русского радио» была создана «Русская медиагруппа» («Хит FM», DFM, «Монте-Карло», Maximum и др.). В 2007 году Архипов продал свои 19% в РМГ за 50 млн долларов, как заявил он сам, и стал заместителем гендиректора и директором дирекции радиовещания госхолдинге ВГТРК. В 2014 году уехал в Финляндию, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе.

Радиостанция, известная как «Радио Спутник», вещала с 1999 года и сменила несколько владельцев. «В 1999 году это была единственная коммерческая русскоязычная радиостанция в Европе, которая вещала круглосуточно. – вспоминает Константин Ранкс, который был редактором информационной службы на заре радиостанции. – Создавалась она изначально не для местного потребителя, а в надежде на возрастающее количество российских туристов. Трансляция велась на протяжении всей трассы Е-18 от Выборга до Хельсинки. В начале нулевых был также сквозной эфир с Петербургом, но в связи с попыткой работы на две страны была проблема с размещением рекламы».

В последние годы предприятие было убыточным. По данным финского реестра, в июле 2017-го годовой оборот Radio Satellite Finland Oy, владельца обоих каналов, упал на 30%, до 48 тыс. евро, а убыток составил 853 тыс. евро.

Одной из последних попыток выйти в плюс стало создание англоязычного вещания со сменой названия на Spirit FM в 2015 году, но это не помогло. В том же 2015 году у Сергея Архипова были намерения продать канал «Российской медиагруппе» («Коммерсантъ» оценил актив в 10 млн евро), но он, как признаётся сам бизнесмен, передумал. «Я подумал, что никакого отношения к пропаганде иметь не хочу», – заявил Архипов «Фонтанке».

Русскоязычные жители Финляндии вместе с уходом «Спутника» потеряют какую-то часть культуры, считает автор «Фонтанки» в Хельсинки и переводчик Полина Копылова.

«Это было такое машинное радио, по большей части музыкальное, не интерактивное, но все же на русском языке и с учётом местных реалий, – поясняет она. – Не могу говорить о тех, кто ездит в Финляндию, но у моих знакомых, которые давно здесь живут, оно звучало, например, в автомобиле. И они удивлялись, когда оно прекратило вещание. Не думаю, конечно, что люди будут организовывать кампанию по спасению, как было, например, с «Радио Хельсинки». Это, конечно, печально, какой-то кусок культуры исчез. Это было символически важное радио, оно работало 19 лет, поэтому пустое место в радиоприемниках останется, и чем его люди будут его заполнять, неясно».

Сергей Архипов, в свою очередь, уже вынашивает грандиозные планы по созданию нового СМИ, пока скрывая подробности. «В течение ближайшего полугода я, скорее всего, открою самое интересное медиа в мире», – обещает бизнесмен.