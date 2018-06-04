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ЗСДфест
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04.06.2018 21:07

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

В минувшие выходные Петербург массово бежал. Сразу три петербургских забега, стартовавших на протяжении субботы 2 июня, объединились в Кубок "Пробеги Петербург". Пискаревский марафон участники преодолели легко: гравий на беговой дорожке не помешал им поставить личные рекорды. Забег на Фестивале ЗСД стал самым красивым - все спортсмены восхищались видом, который открывался с трассы. Единственным препятствием на этом старте стал порывистый ветер. На ночном трейле бегунов ждал пляж и 10 или 20 км дистанции по песку.
Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

72 марафонца, подтвердивших свое участие в Кубке, сначала взяли дистанцию "Пискаревского марафона" (21 км/7 км) и получили на финише "паспорт участника" и отметку о прохождении первой из трех трасс. 


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Вторым испытанием для спортсменов стали 10 километров по центральному участку Западного скоростного диаметра на Фестивале ЗСД. Вместе с тысячей любителей бега марафонцы на время пронеслись по красивейшей и уникальной трассе Петербурга. О том, как прошел ЗСД Фест, читайте и смотрите на "Фонтанке".  

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Участникам кубка "Пробеги Петербург" на празднике в стартовом городке ЗСДФеста задержаться не получилось. Поставив после финиша еще один штамп, побежали дальше -  в Сестрорецк.

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Там их встретил трейл "Белая ночь" (10 км/20 км) и рассвет с награждением суперкубком "Пробеги Петербург". 

Усталость и большие расстояния между соревнованиями никому не помешали. Все 72 участника Кубка "Пробеги Петербург" дошли до финала. Шестеро из них, чьи результаты были признаны лучшими, выиграли самый беговой Кубок этого лета.

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Победители среди женщин:

1 место: Анисимова Дарья – 444 очков.

2 место: Потемкина Анна – 357 очков.

3 место: Алдабергенова Анастасия – 339 очков.

Победители среди мужчин:

1 место: Фуртиков Валентин – 550 очков.

2 место: Легомский Михаил – 548 очков

3 место: Щипунов Иван – 523 очка.

"Фонтанка" поздравляет победителей и надеется на встречу на трассе ЗСДФеста в следующем году. 


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