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05.06.2018 09:16

Под отмену долевого строительства подостлали соломки

Правительство готово смягчить требования закона о долевом строительстве и пойти на уступки застройщикам. Крупные компании вздыхают с облегчением: хотя бы так.
Под отмену долевого строительства подостлали соломки
Роман Пименов/Интерпресс

Правительство внесло в Госдуму поправки к 214-ФЗ о долевом строительстве. Их должны принять до конца весенней сессии, то есть к концу июля. Девелоперам разрешат кредитование компаний внутри холдинга и смягчат правило «один застройщик – одно разрешение на строительство». Есть и плохая новость: надежды застройщиков на то, что изменения в закон отложат на полгода – до 1 января 2019-го, канули в лету.

С 1 июля этого года начинается процесс отмены долевого строительства. С этой даты требования к застройщикам сильно ужесточат, а схемы финансирования новых проектов – усложнятся. Закон вводит банковский контроль за расходованием средств. Застройщикам разрешено тратить не больше 10% средств на рекламу и зарплаты сотрудникам. Кроме того, компании обязаны вкладывать собственные деньги в стройку (не менее 10% от проектной стоимости объектов) и предоставлять в Госстройнадзор подробный график строительства – для контроля за всеми этапами.

Однако больше всего беспокойства у застройщиков вызывало новое правило «одно разрешение на строительство – одно юридическое лицо». Фактически это ставило крест на крупных проектах (комплексного освоения территории) и создании дорог, детских садов и школ в новых районах. Эту норму не отменило, но все-таки смягчило правительство. Проект поправок опубликован на его сайте

Фактически норму «одно разрешение на строительство – одно юридическое лицо» заменили на «один проект – одно юрлицо». Девелоперам разрешат получать деньги дольщиков на счет одного юрлица-застройщика, если дома строятся по одному градплану или проекту планировки.

Если девелопер до 1 января 2018 года заключил со Смольным договор о комплексном освоении территории, на такой проект нововведения и вовсе не будут распространяться. В Петербурге могут свободно выдохнуть застройщики проектов «Северная долина», «Юнтолово» и «Балтийская жемчужина». Они строятся еще со времен экс-губернатора Валентины Матвиенко.

Второе послабление – компаниям, созданным под конкретный проект, разрешат кредитоваться у головной структуры холдинга. К примеру, застройщиком ЖК «Чистое небо» от Setl Group фактически выступает ООО «Строительная компания «Каменка». Масштабный проект «Солнечный город» того же Setl Group строит ООО «Сэтл Инвест». Теперь такие юрлица смогут получать до 20% средств на проект, кредитуясь у головной компании. Ставка по таким кредитам не может превышать 9,25% (ключевая ставка ЦБ + 2%).

Вдобавок правительство однозначно разрешило девелоперам размещать облигации – и тем самым привлекать дополнительное финансирование для развития компаний. Такие облигации в Петербурге уже размещают «Группа ЛСР» и холдинг «Эталон». Планируют начать – Setl Group и ГК Legenda.

Девелоперы послаблениям рады. «Безусловно, возможность кредитоваться у головной компании холдинга сильно облегчит жизнь многим застройщикам. Равно как и пересмотр правила «один застройщик – одно разрешение». Во всяком случае, реализация масштабных проектов теперь будет проще, чем мы ожидали. Особенно при условии, что земельные участки расположены в рамках одного проекта планировки территории», – говорит Виктория Цытрина, директор по правовым вопросам группы «Эталон».

В то же время Минстрой учел лишь малую толику просьб девелоперов. «Мы направили гораздо более полные поправки, – рассказал «Фонтанке» генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. – Мы предлагали позволить перечислять застройщикам не 20%, а неограниченный объем средств от головной компании. Хотели, чтобы вступление в силу поправок отсрочили хотя бы до начала 2019 года».

Окончательной ясности в том, как будет работать новый закон, у девелоперов тоже не прибавилось. Неизвестно, какие документы нужны банкам, чтобы контролировать расходы застройщиков. Список требований опять же должно составить правительство.

Обещанная схема покупки квартир через эскроу-счета – вообще темный лес для застройщиков. В идеале деньги дольщиков должны лежать на счете банка вплоть до передачи ключей, как в банковской ячейке. А банк за это должен предоставлять кредит на постройку дома застройщику. Вот только соответствует требованиям банков не так много застройщиков. И каким образом кредитовать компанию, которая стоит 100 миллионов, а строит дома на 10 миллиардов? – вопрошают при личной беседе застройщики.

Компании находят спокойствие, запасаясь на трудные времена. В январе-мае этого года Госстройнадзор выдал в 1,5 раза больше разрешений на строительство, чем в тот же период прошлого года. И в июне застройщики все так же выстраиваются в длинные очереди.

С учетом запасов, строить жилье по старым правилам застройщики смогут еще 3-4 года, оценивает Алексей Белоусов. «В ближайшее время новые нормы мало кого затронут. Сложности, если и будут, появятся у единичных компаний. А дальше, в конце концов, все будут вынуждены перейти на проектное финансирование».

Впрочем, спокойствие рынку только снится. На совещании президента 30 мая обсуждали полный запрет долевки – продажу только готового жилья с 2020 года, писали «Ведомости»

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»

 


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