Американцы построили Porsche с водительским креслом по центру

Калифорнийское тюнинг-ателье Bisimoto Engineering разработало версию Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла, пишет 4 июня Motor.

Спорткар построен в единственном экземпляре. Его масса существенно снижена за счет широкого использования в конструкции углепластика. Автомобиль получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS, а также цифровое салонное зеркало. На него транслируется картинка с камеры заднего вида.

Кроме того, машина оснащена 19-дюймовыми колесными дисками, выполненными из карбона. Каждый из них весит менее девяти килограммов.

Система кратковременного повышения отдачи двигателя работает по аналогии с KERS в болидах Формулы-1, однако без возможности рекуперации энергии. После нажатия на кнопку To Pass мощность битурбомотора увеличивается с 426 до 533 лошадиных сил. Вторая кнопка на руле — Line Lock — предназначена для бернаутов. Она блокирует колеса передней оси.

Видео: YouTube/TheHoonigans

Среди работ Bisimoto Engineering есть и более экстремальные модификации серийных машин. Например, минивэн Odyssey, оснащенный 3,5-литровым двигателем с двумя турбонагнеталями Turbonetics, отдача которого после доработок составила 1029 лошадиных сил.