В России начали принимать заказы на новую Audi A7. Известны рублёвые цены

Компания Audi назвала рублевую стоимость лифтбека A7 Sportback второго поколения. Цены на новинку, которая была представлена осенью 2017 года, начинаются от 4 320 000 рублей, сообщает 4 июня Autonews.

Audi A7 Sportback, которая разделила платформу с флагманским седаном A8, пока доступна с единственным трехлитровым мотором V6, развивающим 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает вместе со стартер-генератором по технологии «умеренного гибрида» (Mild Hybrid). Автомобиль с таким двигателем разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Audi A7 Sportback после смены поколения лишился отдельного монитора, а также большинства кнопок и механических переключателей. В центре появился большой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, отвечающий за управление мультимедийной системой. Ниже, на центральном тоннеле, установлен еще один экран диагональю 8,6 дюйма, при помощи которого можно менять настройки климатической установки и набирать текст.

Список базового оборудования включает светодиодную оптику, датчики света и дождя, передние сиденья с электрической регулировкой и подогревом, круиз-контроль и парктроник. За дополнительную плату, в том числе, доступен адаптивный круиз-контроль, а также система контроля рядности движения и система кругового обзора.

Кроме того, за дополнительную плату доступны проекционный дисплей, выводящий актуальную информацию на ветровое стекло, и фирменная цифровая приборная панель Audi virtual cockpit.