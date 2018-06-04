На КАД закроют несколько съездов, в том числе на Московское шоссе

Предстоящей ночью на КАД будут перекрывать съезды на нескольких развязках, в том числе на тех, где велика транспортная нагрузка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Итак, на развязке с Московским шоссе на 9 часов, с 21 часа 4 июня до 6 часов 5 июня, будет полностью перекрыт съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область, на Московское шоссе.

На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны с 2 часов ночи до 6 утра 5 июня закроют съезд с внешнего кольца на проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро «Рыбацкое» и «Пролетарская».

На час дольше, с 2 до 7, нельзя будет съехать с внешнего кольца в Санкт-Петербург в направлении посёлка Стрельна на развязке с дорогой Стрельна – Пески.

Кроме того, напомним, с 22 часов 4 июня до 2 часов 5 июня будут закрыты четыре съезда на развязке КАД с автодорогой Ольгино – Симоногонт.

Причина ограничений – работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, которые проводит ООО СПК «Зелёный город».