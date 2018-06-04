Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

- Что случилось?
- Неужели дебоширов так много?
- Я забыл пристегнуться и отключить телефон...
- Как я узнаю, что я в «черном списке»?
- И как долго не смогу летать?
- Если одна компания перестанет продавать мне билеты, смогу ли я пользоваться услугами других?
- А если мне очень надо, но добраться можно только на самолете?
- Раньше такого не было
- Какие еще наказания грозят?
1 Что случилось?
4 июня 2018 вступали в силу поправки к Воздушному кодексу, принятые еще 5 декабря 2017 года. Они дают возможность авиакомпаниям вносить пассажиров в списки за хулиганство на борту и отказывать им в обслуживании в течение года. По мнению перевозчиков, которые добивались такого права пять лет, это сделает полеты безопаснее. "Возможность не улететь авиационным транспортом, например, в отпуск, может дать повод потенциальным нарушителям более ответственно подходить к контролю за своим поведением", – комментируют в авиакомпании "Россия".
2 Неужели дебоширов так много?
По данным Росавиации, ежегодно органы внутренних дел на воздушном транспорте привлекают к административной ответственности более 1 тысячи человек и около 500 снимают с рейсов. Из-за агрессивного поведения пассажиров с 2014 по 2016 годы самолеты совершили 15 экстренных посадок. Только «Аэрофлот» за последние восемь лет включил во внутренний «черный список» 3,5 тысячи человек, которые совершили проступки на борту, и еще 6,7 тысяч, которые не были допущены до полетов, – ранее рассказывал глава компании Виталий Савельев.
3 Я забыл пристегнуться и отключить телефон...
Основанием для включения в «чёрный список» могут быть любые действия, угрожающие безопасности полета, а также неподчинение требованию командира судна. В частности в реестр авиадебоширов рискуют попасть те, кто учинит драку на борту, будет угрожать и оскорблять экипаж и других пассажиров. Хулиганством будет также считаться курение на борту и отказ пристегнуться.
4 Как я узнаю, что я в «черном списке»?
Если поведение пассажира вызовет недовольство экипажа, командир судна должен зафиксировать правонарушение и уведомить об этом руководство авиакомпании, а нарушителя передать полиции. Включение в «черный список» возможно после того, как вступит в законную силу постановление об административном наказании, либо приговор суда об уголовной ответственности. Если пассажир не смог или не захотел их оспорить, авиакомпания отправляет пассажиру уведомление, о том, что он попал в «черный список».
5 И как долго не смогу летать?
После вступления в силу постановления о нарушении или приговора, авиаперевозчик имеет право не обслуживать хулигана в течение года. После этого срока его должны вычеркнуть из «черного списка». Увеличения срока за повторное нарушение закон не предусматривает.
6 Если одна компания перестанет продавать мне билеты, смогу ли я пользоваться услугами других?
Перевозчик имеет право не обслуживать любого пассажира, признанного авиадебоширом. Авиакомпании грозят: обмен данными о нарушителях у них уже налажен. Таким образом, плохое поведение на борту одного самолета лишит доступа и к услугам других игроков (собираются делиться и с иностранными авиакомпаниями, а также тревел-агентствами и аэропортами). Если по какой-то причине дебоширу удастся купить билет, компания оставляет за собой право снять его с рейса при регистрации. Деньги за билеты в этом случае компенсируются.
7 А если мне очень надо, но добраться можно только на самолете?
Воздушный кодекс предусматривает несколько исключений для тех, кто оказался в «черном списке». К примеру, перевозчики не смогут оказать в продаже билета, если человек возвращается в Россию и другого способа добраться, кроме самолёта, у него нет, а также если он летит на на похороны близкого человека или сопровождает больного.
8 Раньше такого не было
До этого перевозчики могли в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира и груза. Но отказать в продаже билета не могли. Но у многих авиакомпаний были внутренние «черные списки», также они взыскивали убытки за экстренную посадку. Так, жене футболиста Андрея Аршавина Алисе за дебош на борту пришлось заплатить 56,8 тысяч рублей.
9 Какие еще наказания грозят?
За грубые нарушения, попадающие под статьи УК, можно получить штраф до 500 тысяч рублей и сеть в тюрьму на пять лет. Административное взыскание за невыполнение требований командира воздушного судна составляет 2-5 тысячи рублей. Также авиадебоширу грозит административный арест на срок до 15 суток. Но в ближайшее время наказание могут ужесточить. Минюст уже разработал поправки, предусматривающие повышение штрафов для авиахулиганов в десять раз. В марте 2018 года документ был одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»