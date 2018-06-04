Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

9 Какие еще наказания грозят?

За грубые нарушения, попадающие под статьи УК, можно получить штраф до 500 тысяч рублей и сеть в тюрьму на пять лет. Административное взыскание за невыполнение требований командира воздушного судна составляет 2-5 тысячи рублей. Также авиадебоширу грозит административный арест на срок до 15 суток. Но в ближайшее время наказание могут ужесточить. Минюст уже разработал поправки, предусматривающие повышение штрафов для авиахулиганов в десять раз. В марте 2018 года документ был одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»