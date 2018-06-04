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20:27 04.06.2018
Общество

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
Артем Дергунов/Коммерсантъ

Российские авиаперевозчики получили право вести «черные списки» пассажиров и отказывать им в продаже билетов. Кто рискует попасть в стоп-лист и чем это грозит?

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04.06.2018 19:59
Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
  1. Что случилось?
  2. Неужели дебоширов так много?
  3. Я забыл пристегнуться и отключить телефон... 
  4. Как я узнаю, что я в «черном списке»?
  5. И как долго не смогу летать?
  6. Если одна компания перестанет продавать мне билеты, смогу ли я пользоваться услугами других?
  7. А если мне очень надо, но добраться можно только на самолете?
  8. Раньше такого не было
  9. Какие еще наказания грозят?

1 Что случилось?

4 июня 2018 вступали в силу поправки к Воздушному кодексу, принятые еще 5 декабря 2017 года. Они дают возможность авиакомпаниям вносить пассажиров в списки за хулиганство на борту и отказывать им в обслуживании в течение года.  По мнению перевозчиков, которые добивались такого права пять лет, это сделает полеты безопаснее. "Возможность не улететь авиационным транспортом, например, в отпуск, может дать повод потенциальным нарушителям более ответственно подходить к контролю за своим поведением", – комментируют в авиакомпании "Россия".

2 Неужели дебоширов так много?

По данным Росавиации, ежегодно органы внутренних дел на воздушном транспорте привлекают к административной ответственности более 1 тысячи человек и около 500 снимают с рейсов. Из-за агрессивного поведения пассажиров с 2014 по 2016 годы самолеты совершили 15 экстренных посадок. Только «Аэрофлот» за последние восемь лет включил во внутренний «черный список» 3,5 тысячи человек, которые совершили проступки на борту, и еще 6,7 тысяч, которые не были допущены до полетов, – ранее рассказывал глава  компании Виталий Савельев.

3 Я забыл пристегнуться и отключить телефон... 

Основанием для включения в «чёрный список» могут быть любые действия, угрожающие безопасности полета, а также неподчинение требованию командира судна. В частности в реестр авиадебоширов рискуют попасть те, кто учинит драку на борту,  будет угрожать и оскорблять экипаж и других пассажиров. Хулиганством будет также считаться курение на борту и отказ пристегнуться.

4 Как я узнаю, что я в «черном списке»?

Если поведение пассажира вызовет недовольство экипажа, командир судна должен зафиксировать правонарушение и уведомить об этом руководство авиакомпании, а нарушителя передать полиции. Включение в «черный список» возможно после того, как вступит в законную силу постановление об административном наказании, либо приговор суда об уголовной ответственности. Если пассажир не смог или не захотел их оспорить,  авиакомпания отправляет пассажиру уведомление, о том, что он попал в «черный список».  

5 И как долго не смогу летать?

После вступления в силу постановления о нарушении или приговора, авиаперевозчик имеет право не обслуживать хулигана в течение года. После этого срока его должны вычеркнуть из «черного списка».  Увеличения срока за повторное нарушение закон не предусматривает.

6 Если одна компания перестанет продавать мне билеты, смогу ли я пользоваться услугами других?

Перевозчик имеет право не обслуживать любого пассажира, признанного авиадебоширом.  Авиакомпании грозят: обмен данными о нарушителях у них уже налажен. Таким образом, плохое поведение на борту одного самолета лишит доступа и к услугам других игроков (собираются делиться и с иностранными авиакомпаниями, а также тревел-агентствами и аэропортами). Если по какой-то причине дебоширу удастся купить билет, компания оставляет за собой право снять его с рейса при регистрации. Деньги за билеты в этом случае компенсируются.

7 А если мне очень надо, но добраться можно только на самолете?

Воздушный кодекс предусматривает несколько исключений для тех, кто оказался в «черном списке». К примеру, перевозчики не смогут оказать в продаже билета, если человек возвращается в Россию и другого способа добраться, кроме самолёта, у него нет, а также если он летит на на похороны близкого человека или сопровождает больного. 

8 Раньше такого не было

До этого перевозчики могли в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира и груза. Но отказать в продаже билета не могли. Но у многих авиакомпаний были внутренние «черные списки», также они взыскивали убытки за экстренную посадку. Так, жене футболиста Андрея Аршавина Алисе за дебош на борту пришлось заплатить 56,8 тысяч рублей.   

9 Какие еще наказания грозят?

За грубые нарушения, попадающие под статьи УК, можно получить штраф до 500 тысяч рублей и сеть в тюрьму на пять лет. Административное взыскание за невыполнение требований командира воздушного судна  составляет 2-5 тысячи рублей. Также авиадебоширу грозит административный арест на срок до 15 суток.  Но в ближайшее время наказание могут ужесточить. Минюст уже разработал поправки, предусматривающие повышение штрафов для авиахулиганов в десять раз. В марте 2018 года документ был одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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