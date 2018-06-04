Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга

Более 1 миллиарда франков заблокировали швейцарские банки на личных счетах бизнесмена Виктора Вексельберга из-за внесения в санкционный список США. Владелец группы «Ренова» готовит судебные иски.

Об этом 4 июня сообщает Forbes со ссылкой на источник в «Ренове». Средства блокировали как публичные, так и частные банки, иски к ним находятся на стадии подготовки. Миллиардер, как пишет Forbes, может подать как гражданские иски к самим банкам, так и уголовные к конкретным сотрудникам. Саму блокировку эксперты называют вероятным желанием финансовых учреждений перестраховаться, так как санкции запрещают взаимодействие с Вексельбергом и другими, попавшими в список, только для американских банков.

Напомним, опубликованный 6 апреля санкционный список вынудил ряд российских миллиардеров расстаться со своими активами. Так, Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в компании En+ ниже 50% и уйти из совета директоров. Он также оставил пост в «Русале». Кроме него под удар попали 24 гражданина России и 14 компаний. 4 июня закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» подписал российский президент Владимир Путин. Конкретные меры противодействия определит правительство, однако санкции не будут касаться жизненно необходимых товаров, у которых в России нет аналогов.