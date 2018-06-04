Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль

В Петербурге вынесли приговор участнику «Битвы экстрасенсов» Арсению Караджеву. Сверхспособностей ему добавляла вызывающая привыкание «соль», но до суда довела попытка переодеться за чужой счёт.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 4 июня Смольнинский районный суд признал Караджева виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере и попытке кражи. На скамью подсудимых экстрасенса отправил неудачный поход по бутикам «Галереи» в феврале прошлого года. Три подобранные в «Заре» куртки, три пары брюк, два пальто и пиджак не позволили ему уйти от полиции. Чека на обновки у героя телешоу не оказалось, зато нашлось несколько граммов порошка.

Его Караджев назвал «волшебной солью», необходимой для спиритических свершений, а более приземлённые эксперты – психостимулятором. Воображение экстрасенса насторожило полицейских, и в дальнейшем стабильность его психики всё же проверили.

«Согласно судебно-психиатрической экспертизе, Караджев хроническим психическим расстройством, слабоумием и т.д. не страдает», – указали в пресс-службе судов.

Суд назначил ему три года условно, с аналогичным испытательным сроком. Во время расследования участник «Битвы экстрасенсов» продемонстрировал неудачную попытку раствориться и вынужден был ждать приговора под арестом.