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04.06.2018 19:18

«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч на стадионе «Санкт-Петербург» без зрителей. Как сообщает 4 июня пресс-служба команды, такое решение было принято УЕФА.

Также «Зенит» оштрафован на 70 тысяч евро. Причиной стали проявления расизма во время матча Лиги Европы против «Лейпцига». «Футбольный клуб «Зенит» всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению. «Зенит» считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще», – говорится в сообщении пресс-службы. Также в «Зените» напомнили, что клуб регулярно принимает участие в акциях по борьбе с расизмом.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского клуба по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Речь шла о «бросании предметов на поле, блокировании лестничных проходов, а также проявлениях расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта. 


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