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04.06.2018 19:06

«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня

Музыканты и рассказчики о том, как Федор Конюхов в стратосферу на тепловом аэростате летал: выяснилось, кто получит самые тучные президентские гранты в этом году.

А-95 уже почти 50 рублей за литр. Объясняем, что происходит и когда все это кончится (спойлер — никогда). 

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Когда интеллигенция возбудилась и страдает, где-то получает удовольствие полковник ГРУ. Выход один — не страдать и не болтать. Антон Адасинский — великолепен.

 


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