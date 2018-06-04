Что нового в застройке Петербурга

Для рынка строящегося жилья 2018-ый можно смело именовать годом Петербурга: к зиме на рынок выйдет не менее сотни новых жилых комплексов практически во всех районах города.

Выборгский, Невский, Калининский, Московский районы… Здесь появятся как небольшие точечные проекты, так и крупные кварталы, чаще всего – на бывших промышленных участках. Практически все известные застройщики начнут освоение новых для себя территорий.

«В городе к наиболее активным с точки зрения строительства и уже частично освоенным девелоперами локациям таким как Каменка, Парнас, Полюстрово, Усть-Славянка, Шушары и другим в 2018 году добавятся новые зоны, – рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Так, начали освоение бывшей промышленной территории в Выборгском районе по обе стороны улицы Александра Матросова. Setl City здесь строит жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение», который выходит на Выборгскую набережную. А «Отделстрой» реализует проект «Новый Лесснер». Появятся новые дома в Сосновой Поляне в Красносельском районе. В частности, на улице Тамбасова будет реализован проект СК «Прагма», а на улице Летчика Пилютова компания «СПб-Реновация» начнет строительство второй очереди проекта «Сандэй».

По данным «Петербургской Недвижимости» на конец первого квартала 2018 года, объем предложения на первичном рынке Петербурга – находится в продаже и еще не продано - 3,62 млн. кв.м. Год назад этот показатель составлял 3,1 млн. кв.м. По мнению Ольги Трошевой, рост объемов, безусловно, связан с активностью девелоперов именно на территории Северной столицы – в январе-марте текущего года на рынок вышло 27 объектов на 841,1 тыс.кв.м в Петербурге и всего 9 объектов на 142, 7 тыс.кв. м в пригородной зоне Ленобласти. В перспективе тенденция продолжится – новые комплексы-2018 будут активно появляться на карте города. В связи с изменениями в 214-ФЗ девелоперы активно запасаются объектами с разрешениями на строительство. При этом большинство проектов, которые будут выходить на рынок в первую очередь, сосредоточено в Петербурге.

Активность на невских берегах

По данным аналитиков, пятерка районов-лидеров в Петербурге по объемам предложения выглядит так: на первом месте Приморский район с долей 14,7%, немного отстает Московский с долей 12,4%, далее следует Выборгский район с долей 11,6%. Четвертое место занимает Невский – 10,5%, затем идет Красносельский, 10%. В ближайшие годы такие районы, как Невский, могут потеснить своих соседей – здесь ожидается много нового строящегося жилья.

Невский район – один из главных фаворитов на звание самого активно осваиваемого девелоперами района в 2018-2019 годах. Помимо уже известных территорий, где уже сейчас ведется масштабное строительство, – например, зона Октябрьской наб.-Дальневосточного пр. входит в пятерку самых популярных у покупателей по итогам продаж в 2017-2018 годах – добавится еще одна территория. Так, неподалеку от станции метро «Ломоносовская», рядом с Невой и парком Бабушкина компания Setl City построит жилой комплекс с социальной инфраструктурой и с видом на реку. Кстати, на Октябрьской набережной компания также начнет освоение крупного участка. В 2018 году Setl City планирует приступить к строительству нового жилого комплекса комфорт-класса. На участке площадью 25,7 га будет построено около 300 тыс. кв. м, а также социальные объекты. Из большинства квартир будет открываться вид на Неву и городские достопримечательности.

Также несколько новых адресов появится на карте Невского района в территориальной зоне пр. Обуховской обороны и ул. Седова. Здесь будут реализованы проекты в классах масс-маркет и бизнес от таких известных девелоперов как Группа ЦДС и «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС, рассказывает, что в ближайшее время выйдет на рынок жилой комплекс группы компаний у станции метро «Елизаровская». В рамках первой очереди строительства на улице Невзоровой будут возведены два корпуса на 1881 квартиру.

«В этом году мы откроем продажи в новом проекте «Эталон на Неве», строящемся в пяти минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская», – рассказывает Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон». – Это жилой комплекс класса «комфорт-плюс» общей реализуемой площадью 76 тыс. кв. м. Появится 838 квартир – около 70% из них с видом на набережную реки, встроенный детский сад на 75 мест, кабинет врача общей практики. Полностью завершить проект планируется к IV кварталу 2021 года».

«К слову сказать, в последние годы Невский район стремительно подтянулся по комфорту проживания к другим «спальникам», – уверена Ольга Трошева. – Здесь много торгово-развлекательной инфраструктуры и спортивной инфраструктуры, есть даже «Ледовый дворец», масса ресторанов, магазинов у дома, зеленых зон».

Оживление будет заметно и в Петродворцовом районе, который сегодня практически обделен вниманием девелопеперов. В частности, будут реализованы проекты компаний «КВС», Veren Group и Navis Development Group на территории Стрельны. А между тем, это комфортная для жизни территория на берегу Финского залива с историческими парками, обжитые микрорайоны практически без высотных домов, утопающие в зелени. Единственный минус – транспортная доступность, так как пробки на Петергофском шоссе не всегда позволяют быстро добраться в центр города и обратно.

У Черной речки

Будет осваиваться и сравнительно новая локация для активной застройки неподалеку от станции метро «Черная речка» в популярном Приморском районе. Она известна среди петербуржцев как престижная зона. Близость Большой Невки, «немецкие» коттеджи вдоль ул. Савушкина, которые всегда считались на вторичном рынке элитным жильем, позволили всем новостройкам в этой локации позиционироваться в высокой ценовой категории.

У набережной Черной речки рядом с уже готовым кварталом высокого класса Riverside от Setl City готовятся старту новые жилые комплексы. «В третьем-четвертом квартале мы планируем вывести на рынок наш флагманский проект – жилой квартал у станции метро «Черная речка», – говорит Сергей Терентьев. Комплекс будет расположен на берегу Большой Невки и рассчитан на 4800 квартир». Неподалеку, на набережной Черной речки, 3 будет реализован проект бизнес-класса от «ЛСР. Недвижимость- Северо-Запад». Не так далеко от новой зоны застройки – на Студенческой ул., 24 – сейчас «ЮИТ-Санкт-Петербург» уже ведет строительство комплекса Tarmo.

Приморский район – всегда в тройке лидеров по спросу на жилье – также получит массу новых строительных адресов на карте. Так, на участке порядка 8,8 га на Торфяной дороге вблизи станции метро «Старая деревня» на месте бывшего гипермаркета «Метрика» Setl City построит жилой комплекс. От метро до границ участка застройки– менее 500 м, пешая прогулка займет пять минут.

Если говорить об уже существующих зонах активности в этом районе, то в Каменке также ожидаются новые проекты. Так, в мае ГК «Росстройинвест» получил разрешение на строительство комплекса на участке вдоль перспективного продолжения Планерной улицы неподалеку от ЗСД. На участке 6,3 га появится шесть жилых корпусов общей площадью порядка 150 тыс.кв.м.

«В этом году «Главстрой-СПб» продолжает строительство четвертой очереди ЖК «Юнтолово», состоящей из 7 четырехэтажных корпусов, будет начато возведение пятой очереди. – рассказывает Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб». – Квартал строится в северо-западной части Приморского района. На участке площадью 437 га около Юнтоловского заказника будет построено 2,2 млн кв. м жилья. Уже сданы 25 домов, работает детсад, введена школа, в стадии строительства – второй детский сад на 100 воспитанников». По ее словам, не исключено, что компания будет рассматривать привлекательные предложения участков под застройку на востоке и юге города.

В зоне Ново-Орловского лесопарка, где строят сейчас ГК «ПИК» и «ЮИТ-Санкт-Петербург», конкретнее – на Орловско-Денисовским проспекте, на участке порядка 6 га между Суздальским шоссе и рекой Каменкой, вероятно, в 2018 году начнется строительство жилого комплекса на 300 тыс.кв.м от «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад».

Продолжается развитие Колпинского района. На данный момент в ЖК «Юттери» от ГК «Ленстройтрест» – проект реализуется в этом районе, – полностью заселены 3 дома 1 и 2-й очередей строительства. На финальном этапе строительства находится первый корпус 3-й очереди, планируемый срок сдачи в эксплуатацию — июль этого года. А в Выборгском районе продолжится строительства крупного жилого комплекса «Северная долина».

Штучный товар

В бизнес-классе и в премиум-сегменте в 2018 году ожидается не так много премьер, в основном новые проекты будут сосредоточены в самой перспективной «дорогой» локации в городе на сегодня – Петровском острове. Андрей Останин говорит, что в текущем году Группа «Эталон» предложит здесь квартиры в новом жилом комплексе бизнес-класса. Проект на 365 квартир будет состоять из трех жилых корпусов с общим подземным паркингом, а также двухэтажного административного здания. Из окон будут открываться виды на Неву и зелень. Там, же на Петровском острове собирается строить жилой комплекс класса люкс «Леонтьевский мыс».

На Петроградской стороне уже реализуется проект строительства апартаментов на месте паркинга на пр. Добролюбова, 18а у Дворца спорта «Юбилейный» от «Ярд групп». Вероятно, в 2018 году выйдет на рынок проект на Барочной ул., 4 от холдинга RBI. В Центральном районе из перспективных можно отметить только проект бизнес-класса на ул. Моисеенко, 27 от компании «Балтийская коммерция».

«Помимо сегмента SMART компания работает также в сегментах BUSINESS и PREMIUM, – делится информацией Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA. – В этом году мы анонсировали наши новые премиальные проекты: клубный дом на ул. Чапыгина, а также дом на Институтском проспекте».

К перспективным с точки зрения жилого строительства территориям в черте города относятся также такие новые зоны как участки около Шафировского проспекта – здесь, в районе крематория, уже были анонсированы проекты, – территории на Васильевском острове в западном направлении. Также будут осваиваться участки, высвобождаемые в процессе редевелопмента промзон, на севере Московского и Фрунзенского районов – от Обводного канала до Благодатной улицы и на юге Калининского района в окрестности станций метро «Выборгская» и «Площадь Ленина».

По мнению Всеволода Глазунова, учитывая, что привлекательных мест под застройку в историческом центре или близких к нему локациях практически не осталось, бывшие промышленные зоны перспективны с точки зрения реализации здесь действительно интересных проектов.

«Безусловным спросом будут пользоваться территории в шаговой доступности от станций метрополитена: Петербург растет, развивается и живет активной деловой жизнью, – Денис Заседателев, директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». – В остальных локациях спрос формируется на основании наличия качественного предложения».

Имеет значение не только место, но и кто и что там будет строить. «Клиент сегодня ориентирован на качественную составляющую, – уверен Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». – Для него важны высотность, планировки, наличие социальных объектов и инфраструктуры поблизости, хорошая транспортная доступность, безопасные дворы, качество работы управляющей компании».

Что касается ценовой динамики, по словам Ольги Трошевой, в 2018 году будет происходить рост средних цен в пределах инфляции. Так, в январе-апреле они выросли на 2,5%, и составили в Петербурге 99,2 тыс.руб. при 100%-ной оплате.

Маргарита Яременко для "Фонтанка.ру"