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04.06.2018 18:47

Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов

Сервис AirHelp, который занимается помощью авиапассажирам в получении компенсации за задержку или отмену рейса, подсчитал, что в 2017 году в Пулково отменили 300 рейсов и задержали 5 тысяч (всего вылетов было 65 тысяч, доля задержанных — 7,7%). Петербургский аэропорт оказался на третьем месте по этому нелестному показателю, а больше всего рейсов в России задерживали и отменяли в Шереметьево. Там из 135 тысяч рейсов задержали 25 тысяч (почти 19%), а отменили 50 вылетов.  

По данным компании AirHelp (с 2013 года она обслужила около 5 млн клиентов), каждый день более 120 рейсов вылетали из крупнейших аэропортов России с опозданием или отменялись. Общий долг авиакомпаний перед российскими пассажирами в 2017 году составил 11 млн евро, из этих денег 3 млн — доля рейсов из Пулково. Постановление Евросоюза №261 предусматривает выплату 600 евро за отмену или задержку рейса, соединяющего российские аэропорты со странами ЕС. Но большинство пассажиров за компенсацией не обращаются. В самом Пулково подчеркивают, что это долг авиакомпаний, а не аэропорта. 

«По договору перевозки ответственность за задержку рейса несет авиаперевозчик, — говорят в Пулково. — Именно к нему пассажир обращается в случае задержки рейса и требования компенсации». Решение об отмене рейса тоже принимает перевозчик, а самая распространенная причина задержки вылета – опоздание самолета с предыдущего рейса. Причиной также может быть погода, снятие с рейса багажа или самих пассажиров, например дебоширов.


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«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
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