Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов

Сервис AirHelp, который занимается помощью авиапассажирам в получении компенсации за задержку или отмену рейса, подсчитал, что в 2017 году в Пулково отменили 300 рейсов и задержали 5 тысяч (всего вылетов было 65 тысяч, доля задержанных — 7,7%). Петербургский аэропорт оказался на третьем месте по этому нелестному показателю, а больше всего рейсов в России задерживали и отменяли в Шереметьево. Там из 135 тысяч рейсов задержали 25 тысяч (почти 19%), а отменили 50 вылетов.

По данным компании AirHelp (с 2013 года она обслужила около 5 млн клиентов), каждый день более 120 рейсов вылетали из крупнейших аэропортов России с опозданием или отменялись. Общий долг авиакомпаний перед российскими пассажирами в 2017 году составил 11 млн евро, из этих денег 3 млн — доля рейсов из Пулково. Постановление Евросоюза №261 предусматривает выплату 600 евро за отмену или задержку рейса, соединяющего российские аэропорты со странами ЕС. Но большинство пассажиров за компенсацией не обращаются. В самом Пулково подчеркивают, что это долг авиакомпаний, а не аэропорта.

«По договору перевозки ответственность за задержку рейса несет авиаперевозчик, — говорят в Пулково. — Именно к нему пассажир обращается в случае задержки рейса и требования компенсации». Решение об отмене рейса тоже принимает перевозчик, а самая распространенная причина задержки вылета – опоздание самолета с предыдущего рейса. Причиной также может быть погода, снятие с рейса багажа или самих пассажиров, например дебоширов.