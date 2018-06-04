Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра

Еще
20:29 04.06.2018
Пришлите свою новость!
19:46
Царское Село и Петергоф опустошили ради конкурса мультимедиа
19:33
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
19:29
Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль
19:18
«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков
19:06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня
18:47
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
18:38
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
18:20
Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику
18:10
Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь
18:02
Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора
17:55
Певица Монеточка запустила в космос «Запорожец» в новом клипе
17:53
Путину доложили: На орфанные лекарства детям не хватает 8 млрд рублей
17:48
Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
17:30
Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году
17:24
В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу
17:18
Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах
17:07
В Петербурге завершили расследование дела лжемедиков
17:03
Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью: Дайте ожить
17:02
Гидроциклы не пустят к Эрмитажу и «Авроре»
16:55
Московский суд признал украинского журналиста шпионом
16:49
Медведев придумал должность для Дворковича в «Сколково»
16:42
За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца
16:25
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
16:16
Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
16:01
Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей
15:55
Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
15:45
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
15:30
Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье
15:23
«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой
15:22
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:17
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
15:15
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
14:37
Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе
14:34
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
14:12
Петербургского бизнесмена наказали условно за махинации почти на 55 млн
14:07
«Озерки» вернули пассажирам
14:05
Роскомнадзор: Блокировка ресурсов «деструктивна». На Украине
14:02
Скончался артист БДТ Леонид Неведомский
14:01
Горящий строительный мусор на Лесопарковой тушат по повышенному номеру сложности
13:53
Активисты назвали самый дорогой дорожный ремонт в Петербурге
13:50
Фляк-маркет для Пиросмани
13:27
Путин рассказал австрийцам, почему не встречается с Трампом
13:26
Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом
13:18
На станции «Озерки» нашли бесхозный предмет
13:12
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
13:07
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
12:59
Вера Глаголева посмертно удостоилась «Кинотавра»
12:54
FIFA снимет крест со Спасской башни
12:47
СМИ: Путин зовет лидера Северной Кореи в Россию
12:43
ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола
12:27
Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
04.06.2018 18:57

Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра

Центробанк Кипра взял 90 дней на размышления о судьбе российских капиталов, что хранятся в местных банках. Юристы-международники советуют бизнесменам переориентироваться на Азию и Ближний Восток.
Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра
DPA/TASS

Петербургские бизнесмены обеспокоены последними новостями с Кипра, где финансовые власти начинают массово закрывать счета оффшорных компаний. Под удар попадут все предприниматели, которые не сумеют доказать происхождение своих капиталов. Как выяснила «Фонтанка», у них есть 90 дней на то, чтобы решить, куда перепрятать активы. 

В пятницу поздно вечером издание РБК со ссылкой на специалиста по международному финансовому праву – партнера юридической компании Paragon Advice Group Александра Захарова сообщило о том, что Центральный банк Кипра, повинуясь давлению американских партнеров, начинает закрывать счета оффшорных компаний. В первую очередь репрессии коснутся тех из них, чье присутствие в экономике Кипра – номинально, то есть не подкреплено никакими активами. 

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что кипрский регулятор якобы рекомендует переводить счета россиян из кипрских банков в Russian Commercial Bank (RCB Bank), совладельцем которого является ВТБ. Однако RCB Bank опроверг эту информацию, распространив заявление о том, что ограничения касаются не только российских клиентов. «Требование закрытия счетов получают все, кто не готов соответствовать требованиям кипрского комплаенс-контроля», – следует из заявления банка.

Угроза транзитным кошелькам

Опрошенные «Фонтанкой» петербургские бизнесмены в подавляющем большинстве отказались комментировать ситуацию с блокировкой счетов. Понятно, что афишировать свои налоговые гавани никто из них не хочет. 

По мнению адвоката, партнера Pen&Paper Антона Именнова, в первую очередь будет нанесён серьёзный удар по транзитным «компаниям-кошелькам». «Интересно отметить, что долгосрочные и краткосрочные соглашения на оказание услуг, поставку продукции или товаров, а также дебиторская или кредиторская задолженность не считаются активами, которые принимают кипрские банки», – предупреждает эксперт. 

Впрочем, по данным управляющего партнера юридической компании Maxima Legal Максима Аврашкова, у предпринимателей есть время для маневра. Компания запросила мнение своих партнеров на Кипре и выяснила, что обстановка там спокойнее, чем это выглядит в публикациях российских СМИ. «По нашим данным, речи о реальной блокировке счетов пока не идет. Наши партнеры сообщают, что Центробанк Кипра взял 90 дней на то, чтобы провести мониторинг, а значит, о реальных действиях регулятора и последствиях для российского бизнеса можно будет говорить только через три месяца», – полагает Максим Аврашков. 

Из Европы в Азию

Юристы-международники указывают на то, что популярность Кипра как налоговой гавани падает уже не первый год. «Ставка налогообложения не самая низкая, отчетность сдавать необходимо, сведения о корпоративном управлении открыты и общедоступны. Если банковская система Кипра падет, то никто не помешает провести очередную «стрижку» депозитов», – перечисляет возможные риски Антон Именнов. 

Если говорить об альтернативных юрисдикциях, то, на его взгляд, самым безопасным и комфортным для бизнесменов направлением будут Ближний Восток и Азия. «С точки зрения развитости правопорядка и банковской системы наиболее вероятной альтернативой Кипру могут оказаться Гонконг, Сингапур и ОАЭ. Есть предположение, что некоторые олигархи переместят часть своих активов в Россию, хотя это случится не в момент», – резюмирует адвокат. 

Максим Аврашков соглашается с коллегой, добавляя, что лояльность по отношению к российским капиталам сохраняют пока и банки Эстонии. В то время как рынок Латвии уже закрыт: введенные против России международные санкции заставили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под них компаниями.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сошлись: закрытие такой налоговой гавани, как Кипр, не критично для российского бизнеса. Процессы, подобные тем, что происходят там сейчас, можно наблюдать во многих европейских юрисдикциях, и бизнес научился с этим справляться. «Это, скорее всего, критично для самого Кипра. Подрыв доверия со стороны российских бизнесменов будет стоить ему, как стране, позиционирующей себя в качестве оффшорной зоны повышенной респектабельности, очень дорого не только в финансовом, но и в репутационном плане», – считает Антон Именнов. 

«Действия Центробанка Кипра вполне предсказуемы, если участь недавний визит представителей министерства финансов США. Ведут ли подобные действия к повышению прозрачности российского бизнеса? Сложно сказать. Впечатление такое, что какие-то капиталы действительно выходят на поверхность, а какие-то погружаются еще глубже. На компании, работающие «в серую», «в черную», сейчас оказывается давление по всем фронтам – и в России, и в Европе. Для них наступили трудные времена», – резюмирует Максим Аврашков.

Российских клиентов в местных банках действительно осталось не так уж много. Как сообщает кипрское издание «Филифтерос», с начала 2014 года их доля среди клиентов крупнейшей кредитной организации Bank of Cyprus сократилась на 60%, вклады из России и Украины занимают всего 8,3% от общего объема депозитов банка. 

Анна Невская, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
04.06.2018 14:59

Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года
АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40

«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»

Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30

Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA

В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
СМИ: ЦБ Кипра потребовал от банков закрыть счета офшорных компаний
Козак: Снижение топливных акцизов не вызовет дыры в бюджете
В Европе перестали работать карты Visa
ЦБ лишил лицензии Бум-банк
Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов
Росстат: за неделю бензин вырос в цене на 80 копеек за литр
Нефтяники пообещали помешать повышению цен на бензин
ЦБ РФ: Россияне ждут роста инфляции
За пять дней бензин в России подорожал на 76 - 79 копеек
Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра
Как открыть счёт в финском банке
Лондонский суд вернул Архангельского в петербургскую реальность
«Домашних денег» хватило не всем
Смольный встал в очередь к телу ОФК-Банка
Сколько вешать в gramах
СовПадения рубля
Рухнет ли рубль вместе с "томагавками"
Куда российские деньги утекают из Латвии
Банкротство не приговор?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
04.06.2018 14:59
Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры
В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года
АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40
«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»
Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
28.05.2018 18:22
Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях
Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом.
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:37
Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2018
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
СК «Полис Групп»
24.05.2018 12:29
Еще один банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
Московский Индустриальный банк аккредитовал объекты «Полис Групп»
ГК «Эталон»
21.05.2018 12:27
ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком
АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
18.05.2018 10:58
ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.