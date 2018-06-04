Кого накроет шторм в налоговой гавани Кипра

Центробанк Кипра взял 90 дней на размышления о судьбе российских капиталов, что хранятся в местных банках. Юристы-международники советуют бизнесменам переориентироваться на Азию и Ближний Восток.

Петербургские бизнесмены обеспокоены последними новостями с Кипра, где финансовые власти начинают массово закрывать счета оффшорных компаний. Под удар попадут все предприниматели, которые не сумеют доказать происхождение своих капиталов. Как выяснила «Фонтанка», у них есть 90 дней на то, чтобы решить, куда перепрятать активы.

В пятницу поздно вечером издание РБК со ссылкой на специалиста по международному финансовому праву – партнера юридической компании Paragon Advice Group Александра Захарова сообщило о том, что Центральный банк Кипра, повинуясь давлению американских партнеров, начинает закрывать счета оффшорных компаний. В первую очередь репрессии коснутся тех из них, чье присутствие в экономике Кипра – номинально, то есть не подкреплено никакими активами.

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что кипрский регулятор якобы рекомендует переводить счета россиян из кипрских банков в Russian Commercial Bank (RCB Bank), совладельцем которого является ВТБ. Однако RCB Bank опроверг эту информацию, распространив заявление о том, что ограничения касаются не только российских клиентов. «Требование закрытия счетов получают все, кто не готов соответствовать требованиям кипрского комплаенс-контроля», – следует из заявления банка.

Угроза транзитным кошелькам

Опрошенные «Фонтанкой» петербургские бизнесмены в подавляющем большинстве отказались комментировать ситуацию с блокировкой счетов. Понятно, что афишировать свои налоговые гавани никто из них не хочет.

По мнению адвоката, партнера Pen&Paper Антона Именнова, в первую очередь будет нанесён серьёзный удар по транзитным «компаниям-кошелькам». «Интересно отметить, что долгосрочные и краткосрочные соглашения на оказание услуг, поставку продукции или товаров, а также дебиторская или кредиторская задолженность не считаются активами, которые принимают кипрские банки», – предупреждает эксперт.

Впрочем, по данным управляющего партнера юридической компании Maxima Legal Максима Аврашкова, у предпринимателей есть время для маневра. Компания запросила мнение своих партнеров на Кипре и выяснила, что обстановка там спокойнее, чем это выглядит в публикациях российских СМИ. «По нашим данным, речи о реальной блокировке счетов пока не идет. Наши партнеры сообщают, что Центробанк Кипра взял 90 дней на то, чтобы провести мониторинг, а значит, о реальных действиях регулятора и последствиях для российского бизнеса можно будет говорить только через три месяца», – полагает Максим Аврашков.

Из Европы в Азию

Юристы-международники указывают на то, что популярность Кипра как налоговой гавани падает уже не первый год. «Ставка налогообложения не самая низкая, отчетность сдавать необходимо, сведения о корпоративном управлении открыты и общедоступны. Если банковская система Кипра падет, то никто не помешает провести очередную «стрижку» депозитов», – перечисляет возможные риски Антон Именнов.

Если говорить об альтернативных юрисдикциях, то, на его взгляд, самым безопасным и комфортным для бизнесменов направлением будут Ближний Восток и Азия. «С точки зрения развитости правопорядка и банковской системы наиболее вероятной альтернативой Кипру могут оказаться Гонконг, Сингапур и ОАЭ. Есть предположение, что некоторые олигархи переместят часть своих активов в Россию, хотя это случится не в момент», – резюмирует адвокат.

Максим Аврашков соглашается с коллегой, добавляя, что лояльность по отношению к российским капиталам сохраняют пока и банки Эстонии. В то время как рынок Латвии уже закрыт: введенные против России международные санкции заставили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под них компаниями.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сошлись: закрытие такой налоговой гавани, как Кипр, не критично для российского бизнеса. Процессы, подобные тем, что происходят там сейчас, можно наблюдать во многих европейских юрисдикциях, и бизнес научился с этим справляться. «Это, скорее всего, критично для самого Кипра. Подрыв доверия со стороны российских бизнесменов будет стоить ему, как стране, позиционирующей себя в качестве оффшорной зоны повышенной респектабельности, очень дорого не только в финансовом, но и в репутационном плане», – считает Антон Именнов.

«Действия Центробанка Кипра вполне предсказуемы, если участь недавний визит представителей министерства финансов США. Ведут ли подобные действия к повышению прозрачности российского бизнеса? Сложно сказать. Впечатление такое, что какие-то капиталы действительно выходят на поверхность, а какие-то погружаются еще глубже. На компании, работающие «в серую», «в черную», сейчас оказывается давление по всем фронтам – и в России, и в Европе. Для них наступили трудные времена», – резюмирует Максим Аврашков.

Российских клиентов в местных банках действительно осталось не так уж много. Как сообщает кипрское издание «Филифтерос», с начала 2014 года их доля среди клиентов крупнейшей кредитной организации Bank of Cyprus сократилась на 60%, вклады из России и Украины занимают всего 8,3% от общего объема депозитов банка.

Анна Невская, «Фонтанка.ру»