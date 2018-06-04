Соцсети заметили, как оригинально устроен тротуар на Коломяжском

На Коломяжском проспекте неожиданным образом подошли к вопросу благоустройства, сообщает 4 июня группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Участник группы говорит «спасибо доблестным дорожникам и профильным комитетам Санкт-Петербурга за то, что наконец сделали тротуар по адресу: Коломяжский проспект, 25». Это «спасибо», конечно же, ироничное, поскольку службы проигнорировали один участок и асфальта там нет.

«Особый респект за то, что они оставили возможность пройти последние 20 метров по пыли/грязи/снегу, да еще и свежего подвезли», – пишет автор.