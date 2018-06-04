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04.06.2018 18:38

Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет открепительные удостоверения на выборах в Госдуму. Соответствующий документ опубликован 4 июня на официальном портале правовой информации. 

Закон позволяет россиянам проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента по месту фактического пребывания. Правда, избирать таким образом можно будет только по партийным спискам. Чтобы проголосовать за одномандатника по округу, нужно будет находиться в этом округе.

Подать заявление о голосовании по месту пребывания можно будет через портал госуслуг, многофункциональные центры или непосредственно в избирательной комиссии.


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