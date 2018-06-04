Угонщики в Петербурге по-прежнему предпочитают «Тойоты»

Активность угонщиков в Москве и Санкт-Петербурге в мае практически не изменилась по сравнению с апрелем – компания «Аркан» пресекла 25 попыток угона, сообщает 4 июня пресс-служба компании.

В тройке лидеров среди похищенных машин остаются «японцы»: Toyota на первом месте (десять покушений), Land Rover – на втором (три покушения), Mazda – на третьем (два покушения).

Более чем в половине случаев злоумышленники используют устройства сканирования штатной сигнализации, радиоудлинители и устройства глушения GSM-сигнала. 90% попыток происходят в вечернее или ночное время.