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04.06.2018 18:22

Угонщики в Петербурге по-прежнему предпочитают «Тойоты»

Активность угонщиков в Москве и Санкт-Петербурге в мае практически не изменилась по сравнению с апрелем – компания «Аркан» пресекла 25 попыток угона, сообщает 4 июня пресс-служба компании.

В тройке лидеров среди похищенных машин остаются «японцы»: Toyota на первом месте (десять покушений), Land Rover – на втором (три покушения), Mazda – на третьем (два покушения).

Более чем в половине случаев злоумышленники используют устройства сканирования штатной сигнализации, радиоудлинители и устройства глушения GSM-сигнала. 90% попыток происходят в вечернее или ночное время.

 


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Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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