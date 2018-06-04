Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику

Лишиться не только Петербурга, но и Томска с Омском может Россия, в случае если нападет на Эстонию. Об этом рассказал в интервью изданию «Европейская правда» 4 июня бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

По мнению Ильвеса, в военном смысле Россия не угрожает Эстонии, страну защищают участие в НАТО и 5-я статья, по которой нападение на одну из стран-членов аналогично нападению сразу на все государства блока. «Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят», – рассуждает бывший президент. Он также отметил, что Россия «дискредитирует» его страну уже 27 лет. «И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают», – продолжил Ильвес и добавил, что не считает агрессию частью генокода русских. «Я считаю, что Россия тоже будет двигаться к демократии и верховенству права. Вообще нет причин, почему она не могла бы это сделать», – подчеркнул эстонец.

Тоомас Хендрик Ильвес учился в США, в Эстонию он вернулся в 1991 году после установления независимости. С 1993-го был послом Эстонии в США, Канаде и Мексике, позже занимал пост министра иностранных дел. В 2004 году его избрали депутатом Европарламента, а в 2006-м он стал президентом Эстонии. В 2011 году Ильвеса переизбрали на второй срок. В октябре 2016 года его сменил Керсти Кальюлайд.