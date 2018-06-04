ГАТИ оштрафовала Сбербанк, Почту России и РЖД за неряшливость

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафы за нарушение правил благоустройства на сумму 9 миллионов 395 тысяч рублей. На 700 тысяч рублей оштрафованы организации, ненадлежащим образом исполнявшие обязанности по содержанию фасадов нежилого фонда. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГАТИ.

Так, ПАО «Сбербанк России» провинилось при ремонте фасадов домов 99-101, литер А, по Невскому проспекту и должно заплатить полмиллиона рублей. ФГУП «Почта России», не помывшее своё здание в Полтавском проезде, – 100 тысяч рублей.

А вот ПАО «Ленэнерго» исполнило обязанности по ремонту фасадов дома 31, литер Я, по Измайловскому проспекту, до рассмотрения дела об административном правонарушении. Таким образом компания отделалась предупреждением.

Штраф в размере 520 тысяч рублей должно заплатить ООО «Лапин Энтерпрайз» за ограничение движения после истечения срока действия распоряжения ГАТИ, а также за несоблюдение культуры производства работ при реконструкции Каменного моста.

ОАО «РЖД» назначено административное наказание за грязь на участке Лиговский проспект – Северное полукольцо, на участке витебского направления, на путепроводе через Лиговский проспект. К моменту рассмотрения дела об административном правонарушении ограждения и мост помыли, в итоге штраф составил только 40 тысяч рублей.