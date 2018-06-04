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04.06.2018 18:10

Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала прокатившихся по Крымскому мосту потомков Романовых «коммивояжерами с непонятными целями». В Императорском доме ответили, что «почти сектантке» остаётся только покаяться.

Как написала Поклонская в Facebook, поездка по Крымскому мосту на русской «Ладе» главы Дома Романовых княгини Марии Владимировны вместе с сыном верноподданнических чувств лично у неё не вызвала. Подобной акцией, по её мнению, «титулованные гости из Испании» получили многое, но относиться к таким вояжам стоит без «исступленного восторга».  

«По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались», – заявила Поклонская, напомнив, что «государыня» – самопровозглашённая, а её предок «присягал революции», пока преданный всеми последний император Николай II находился под арестом. 

Глава канцелярии Императорского дома Александр Закатов ответил на упреки в эфире «Национальной службы новостей» 4 июня, обвинив Поклонскую в клевете, незнании истории и очередной попытке сделать себе пиар на императорской семье. 

«Все злобные инсинуации, которые распространяет г-жа Поклонская, высосаны из пальца. Дай Бог, чтобы она одумалась и покаялась», – написал Закатов в Facebook, посетовав, что Поклонская «все больше и больше скатывается в сектантство» и «даже голос Церкви не имеет для неё значения».


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