Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора

Горевший ангар в Красногвардейском районе Петербурга к пяти часам вечера 4 июня потушили сотрудники МЧС. Для ликвидации понадобилось почти пять часов.

Как сообщает региональное управление МЧС, в 17:13 с места ЧП на Лесопарковой улице, дом 15, уехали последние подразделения спасателей. На месте работали 49 сотрудников ведомства, пожар занял площадь в тысячу квадратных метров. Напомним, горел мусор в ангаре размером 15 на 20 метров и территория вокруг него. На месте также работала передвижная химическая лаборатория, превышения в воздухе концентрации вредных веществ не зафиксировано. Пожар начался в 12:30, ему сразу присвоили повышенный номер сложности – 1-Бис, в 14:15 пламя было локализовано, работы продолжились по первому номеру.