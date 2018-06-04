Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции

Координатор петербургского штаба политика Алексея Навального Денис Михайлов сообщил о своем задержании сотрудниками полиции. Органы заинтересовались активистом в связи с акцией «Он нам не царь».

Как сообщил «Фонтанке» 4 июня координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов, в районе 17 часов вечера возле дома в Девяткино его остановили сотрудники полиции. «Объяснили, что есть материал по 5 мая, сейчас везут в 76-й отдел», – рассказал он. Какого рода интерес вызвал Михайлов у полиции в связи с участием в акции, неясно. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области пока не комментируют ситуацию.