Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
Координатор петербургского штаба политика Алексея Навального Денис Михайлов сообщил о своем задержании сотрудниками полиции. Органы заинтересовались активистом в связи с акцией «Он нам не царь».
Как сообщил «Фонтанке» 4 июня координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов, в районе 17 часов вечера возле дома в Девяткино его остановили сотрудники полиции. «Объяснили, что есть материал по 5 мая, сейчас везут в 76-й отдел», – рассказал он. Какого рода интерес вызвал Михайлов у полиции в связи с участием в акции, неясно. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области пока не комментируют ситуацию.
Справка:
Акции протеста под названием «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, они были приурочены к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Петербурге накануне митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, объявили ранее незапланированный смотр участников парада в честь Дня Победы. Также внезапно на «комплексные работы» оказалось закрыто Марсово поле. На улицы вышло, по официальным данным, две тысячи человек, в отделы полиции развезли 204 оппозиционера.