«Мост глупости» рассказал про Албина, который рассказал про «Мост глупости»

Редкий случай, когда фотографии «Моста глупости» на Софийской появляются не в соцсетях, а в официальных источниках. Комитет по развитию транспортной структуры Санкт-Петербурга 4 июня отчитался о принятии дополнительных мер по информированию водителей об ограничении высоты в соответствии с поручением вице-губернатора Игоря Албина на своём сайте, а сам чиновник – в "Твиттере".

КРТИ и СПб ГБУ «Мостотрест» провели по моему поручению оперативные мероприятия по дополнительному информированию участников дорожного движения об ограничениях, связанных с проездом под мостом №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, он же «мост глупости». pic.twitter.com/e0of1VLG7r — Игорь Албин (@Albin_Igor) 4 июня 2018 г.

«Фонтанка» писала почти обо всех нововведениях. Теперь суммируем их вместе с КРТИ.

Дирекцией по организации дорожного движения «производится работа по установке дополнительных средств организации дорожного движения». Заменена ограничительная планка на П-образной опоре со стороны Ленсоветовской дороги: теперь она занимает всю ширину проезжей части и не позволяет водителям проскочить сбоку. Конструкция новой планки стала более жёсткой, благодаря чему при ударе о кузов машины раздаётся более громкий звук. Также заменена планка на Г-образной опоре со стороны улицы Труда, и в этом же месте устанавливается дополнительная Г-образная опора, чтобы разместить планку поперёк всей дороги.

Сегодня началась укладка «лежачего полицейского», соответствующие дорожные знаки были установлены в минувшие выходные.

Уложили лежачий полицейский и уехали. Но что-то меня смущает. pic.twitter.com/Utkf1EbPdB — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

ГУ ДОДД связалось с геосервисом «Яндекс.Карты» – добавлены дополнительные «инфоточки» на путях следования автотранспорта. Технические специалисты геосервиса рассматривают возможность реализации идеи ДОДД дополнить мобильное приложение функцией «всплывающего информационного окна» с указанием сведений об ограничении высоты. Письма с просьбой исключить маршрут движения через мост на Софийской или информировать водителей об ограничении высоты направлены в ООО «МИТ ГЕОМАТИКА» (приложение «Ситигид»), ЗАО ЦНТ (приложение Navitel), ООО «ДубльГис» (приложение 2gis).

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» нанесли дополнительную светоотражающую двухцветную разметку на всю ширину подмостового пространства моста (фото).

И ещё один пункт, который не упомянули в городской администрации, но который порадовал самого «героя»: мостик помыли! Будем надеяться, что биотуалеты теперь ему не страшны.