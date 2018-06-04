Логотип Лебедева зацепился за мундиаль

Смольный расторг контракт со «Студией Артемия Лебедева». Но использовать разработанные ею логотипы Петербурга во время мундиаля не прекратит и новый конкурс не объявит.

Смольный подчинился решению арбитража и вернул «Студии Артемия Лебедева» права на разработанную ею символику Петербурга. Но радость конкурентов студии, написавших жалобу в антимонопольное ведомство, оказалась преждевременной. Местные дизайнеры не смогут претендовать на разработку нового логотипа, пока не завершится процесс в Верховном суде.

О том, что власти Петербурга прекратили отношения со «Студией Артемия Лебедева», сообщил 4 июня глава петербургского УФАС Вадим Владимиров. Как следует из письма за подписью и.о. главы комитета по туризму Наны Гвичия, соглашение было расторгнуто еще 23 апреля, но Смольный сообщил об этом УФАС лишь 29 мая – на следующий день после отставки председателя комитета Андрея Мушкарёва.

Смольный уже уведомил об этом подведомственные учреждения, использующие символику, разработанную московской студией, – это городское Конгрессно-выставочное бюро и Городское туристско-информационное бюро, а также комитет по внешним связям, пассажирский порт «Морской фасад», комитет по туризму Владимирской области, с которым город ранее договорился о взаимном продвижении, и ООО «Креативная студия "Шоколад"» (им заказано изготовление продукции с логотипами).

Конкретных сроков, в которые спорный логотип должен исчезнуть со стендов, буклетов и сувенирной продукции города, письмо не содержит. По словам Вадима Владимирова, УФАС не будет требовать немедленного исполнения, но рассчитывает, что Смольный уложится «в разумные сроки», то есть примерно в месяц. «Стенды, которые уже установлены, не будем требовать сносить. Спустя время они будут заменены благодаря естественному износу», – пояснил он.

Напомним, "Студия Артемия Лебедева" представила серию логотипов Петербурга в начале 2015 года, а затем передала права на них городу за символическую сумму в 1 рубль. Но участникам рынка это пришлось не по вкусу. Рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры» в 2016 году пожаловалось в УФАС на действия городского комитета по развитию туризма, указав, что закупка производилась без открытого конкурса, а значит, создала дискриминационные условия для других игроков. Антимонопольное ведомство поддержало бизнесменов и предписало комитету по туризму расторгнуть договор с дизайнерским бюро.

«Петербург — это культурная столица, тут сидят голодные художники, нарисуют они эти зонтики, купола и барабаны, только объяви конкурс! Но нет, где-то за углом подписали что-то там за рубль», – негодует Вадим Владимиров.

Однако город отказался выполнять требования антимонопольного ведомства и оспорил их в суде. Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев летом 2016 года называл символ «адекватным, современным, хорошим и, главное, доставшимся городу бесплатно». Судебная тяжба длилась полтора года. В апреле 2018 года кассационная инстанция подтвердила правоту УФАС и постановила, что Смольный должен убрать логотипы.

По словам экспертов, оценить рыночную стоимость городского логотипа сложно. Ранее сообщалось, что за разработку логотипа для Старой Руссы «Студия Артемия Лебедева» запросила 350 тысяч рублей. Для сравнения, австралийский Мельбурн заплатил в 2009 году за разработку символики 240 тысяч долларов. Рига в 2015 году объявила конкурс на обновление брендинга за 3500 евро.

По словам Наны Гвичия, Смольный расторг договор со "Студией Артемия Лебедева", чтобы выполнить решение арбитража. Но окончательно оружие не сложит. «Мы хотели бы сохранить логотип для города и сейчас готовим документы в Верховный суд, который должен принять окончательное решение», – заявила она. По мнению и.о. главы комитета, менять символику Петербурга, которая используется для продвижения на внешних рынках, нецелесообразно.

Вопрос о том, почему информация о расторжении договора была обнародована лишь сейчас, Нана Гвичия оставила без ответа. Но признала, что вовсе отказаться от логотипов сейчас, за 10 дней до мундиаля, невозможно.

Смольный постарается сделать так, чтобы на официальных стендах символика московского дизайнера больше не присутствовала. Но буклеты, а также справочная и сувенирная продукция с логотипом Лебедева были напечатаны миллионными тиражами, и их распространение уже не остановить. Как долго город будет обходиться без логотипа, будет зависеть от скорости рассмотрения дела Верховным судом. «До его решения нового конкурса не будет», – уточнила Нана Гвичия.

В комитете по туризму Владимирской области на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В администрации порта «Морской фасад» сообщили, что получили уведомление о расторжении договора со «Студией Артемия Лебедева» 31 мая, но не видят проблем в исполнении решения суда. «Мы использовали логотип два раза в год – на стендах в США и Европе, а также на сувенирной продукции, к примеру футболках», – рассказал коммерческий директор порта Алексей Панфилов.

«Студия Артемия Лебедева» оставила запрос «Фонтанки» без ответа. Но, по мнению участников рынка, опасения Смольного по поводу потери узнаваемости города за рубежом лишены оснований, а обновление туристического логотипа Северной столицы и так назрело.

«Зачастую обладатель бренда переоценивает его известность на рынке. Безусловно, Смольный привык использовать логотип «Студии Лебедева». Но, на мой взгляд, бешеной узнаваемости у него нет», – считает креативный директор консалтингового агентства «Паприка брендинг» Маргарита Васильева.

Крупные корпорации обновляют свой бренд раз в несколько лет, поскольку визуальная мода меняется. «Новый конкурс как раз помог бы комитету по туризму привлечь к себе внимание, заявить о своем видении», – отметила эксперт. Дополнительных затрат тоже не потребуется. Участники рынка, в целях работы над собственным имиджем, будут рады побороться за право создать символ Петербурга за тот же символический 1 рубль. «Конечно, при условии, что конкурс будет прозрачным и честным», – подчеркивает Маргарита Васильева.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»