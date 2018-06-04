Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.

Для фестиваля была выбрана необычная локация, а бегунам представилась эксклюзивная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля и присоединиться к красивейшему общегородскому событию. Бегуны стартовали с Богатырского проспекта к центру города через участок скоростного диаметра возле станции метро «Новокрестовская», затем совершили разворот и вернулись обратно в точку старта. Все участники забега, в том числе сотрудники Setl Group, были одеты в яркие футболки для создания эффекта движущейся цветовой волны. Трансляция мероприятия велась в режиме онлайн.

Автор фото: Сергей Николаев

Отметим, что холдинг Setl Group выступил спонсором фестиваля, в рамках которого состоялся массовый забег, велозабег, велопарад и соревнования трюковых велосипедистов. Первый фестиваль «ЗСД – Засвети скоростной диаметр» был включен в программу празднования Дня города. Событие организовано «Фонтанкой.ру» совместно с компанией «Магистраль северной столицы» и Комитетом по развитию туризма.

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