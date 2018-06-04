Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году

Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной, скорее всего, не успеют построить до конца 2019-го, года 75-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом «Фонтанке» 4 июня рассказал глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко на депутатских слушаниях по проекту в ЗакСе.

«За 7 месяцев был построен парк «Россия – моя история». К сожалению, повторить этот результат с музеем истории блокады пока нам, очевидно, не удается. Нам нужно изменить статус этого земельного участка. Это должно произойти до каникул ЗакСа. Нам нужно разработать и согласовать проект. И говорить о том, что мы в 2019 году построим музей блокады, достаточно смело», – объяснил Сухенко.

К юбилейной дате комитет планирует отремонтировать музей в Соляном переулке. В ближайшее время должны заключить контракт на косметический ремонт, уточнил глава комитета по культуре.

Общая стоимость создания музея на Смольной набережной оценивается в 6 млрд рублей. «Наш бюджет на 2018 – 2019 год равняется 2,9 млрд рублей. Общий бюджет, который предполагается затратить — не на строительство, а на создание музея, — составляет порядка 6 млрд рублей. Планируется софинансирование из федерального бюджета», – рассказал Сергей Важенин, глава АО «Центр выставочных и музейных проектов», которое будет строить музей.

Между тем депутаты и эксперты раскритиковали проект Смольного. Экспертам не понравился выбор места, слабо связанного с днями блокады. Не понравилась также излишняя масштабность. Концепция включает театрально-концертную зону, культурно-образовательный центр, фондохранилище площадью 3,6 тысячи кв. м для еще не существующего музея без фондов. «Когда говорят об институте памяти, нужно ли пятиэтажное здание для института памяти? Совершенное отсутствие идей и отсутствие концепций. Достойно было бы для города признать свою ошибку. Нельзя делать такую постройку», – высказался бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Яковлев, переживший блокаду и недавно отпраздновавший 80-летие.