В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу

Меру пресечения обвиняемому по делу с грифом «совершенно секретно» избрал Лефортовский районный суд Москвы 4 июня. Виктор Прозоров арестован до 27 июля.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря суда, Прозорова обвиняют по статье 275 УК РФ – «Государственная измена». Он уже обжаловал решение суда, апелляция будет рассмотрена 7 июня в Мосгорсуде. При этом какие-либо детали дела не разглашаются, материалы помечены как секретные. Максимальный срок по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Отметим, ранее в украинских СМИ появилась информация о задержании в Москве гражданина Украины якобы за контрабанду запчастей к военной технике. УНИАН писал, что украинец привез в Россию 10 конденсаторов, которые, возможно, имеют двойное назначение. Также издание утверждало, что задержанному может быть предъявлено обвинение в шпионаже.