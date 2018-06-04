Skoda представила кроссовер без крыши

Компания Skoda представила концептуальный кабриолет Sunroq, созданный на базе кроссовера Karoq. В проекте разработки автомобиля приняли участие 23 студента школы «Шкоды» в чешском городе Млада-Болеслав, сообщает 4 июня Autonews.

Работа над автомобилем началась в октябре 2017 года, когда группа студентов под руководством своих преподавателей начала создавать дизайн кросс-кабриолета. Окончательный проект был утвержден в январе нынешнего года.

Skoda Sunroq сохранил габариты оригинальной модели, лишился крыши, но при этом сохранил задние двери. Однако концепт-кар получился ниже стандартного кроссовера, так как разработчики применили спортивные амортизаторы от Skoda Octavia RS.

Плюс ко всему была изменена форма передних стоек и дверных ручек. Наконец, на концепт-каре использовали специальную подсветку, проецирующую эмблемы компании на землю в темное время суток.

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Кросс-кабриолет оснастили 1,5-литровым наддувным двигателем, мощность которого не уточняется. Мотор позволяет автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 8,4 секунды. Максимальная скорость составляет 204 км в час.

Концепт-кар Skoda Sunroq станет пятым по счету проектом, работу над которым доверили студентам школы чешской марки. К примеру, в 2017 г. учащиеся разработали особую версию компакт-кара Citigo, который превратили в электрический пляжный багги.

Видео: Skoda/YouTube