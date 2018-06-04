Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах

Счетная палата обнаружила практически в каждом министерстве и ведомстве «недочеты при исполнении государственных программ». Об этом новый глава ведомства Алексей Кудрин рассказал 4 июня президенту России Владимиру Путину.

«Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления», – заявил Кудрин.

Он уточнил, что по итогам прошлого года 10 материалов направлены в прокуратуру, всего же 136 материалов ушли от Счетной палаты в правоохранительные органы. После их изучения было открыто 35 уголовных дел.

Впрочем, Кудрин уверен, что акцент надо делать не на подобных проверках. Инспекции должны оценивать эффективность работы всех ведомств по исполнению «майского указа» президента.

Путин поддержал главу Счетной палаты: «Собственно говоря, формальная работа важна на предмет целевого использования, нецелевого использования, эффективности в целом, но оценка с точки зрения получения конечного результата – это самое главное. И если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо».

Кудрин подчеркнул, что новый принцип работы потребует «уточнения методов контроля, стандартов контроля, чтобы и сами инспектора, и министерства понимали те требования, которые предъявляются, что за результаты будет более ответственный спрос, чем за только чисто исполнение процесса, связанного с финансированием».