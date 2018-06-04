На Поклонногорском путепроводе, открытом полгода назад, начался ремонт асфальта

С 4 июня по 14 июня, по данным ГАТИ Санкт-Петербурга, ограничено движение транспорта по Поклонногорской улице, от Афонской улицы до проспекта Энгельса. Причина – работы по ремонту дорожного покрытия, которые ведёт АО ПО «Возрождение» – эта компания и достраивала путепровод.

«Дорожные рабочие перекрыли половину всей Поклонки по направлению в сторону Приморского района, загнали поток на встречку и, по словам наших подписчиков, «ремонтируют» и без того ровное покрытие, на которое даже ещё не успели нанести разметку», – пишет группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В этой ситуации есть ещё подводные камни для автомобилистов. «На проведение дорожных работ указывает еле заметный знак, который стоит уже после поворота. И водители, планирующие проехать в сторону Озерков, вынуждены заезжать во встречный въезд. А это уже лишение прав», – предупреждает группа.

Напомним, Поклонногорский путепровод известен также большим количеством ДТП, в основном на тихом перекрёстке Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц. Особенно много их было в первые недели после открытия.