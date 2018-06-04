Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге

Под сотню петербургских организаций получили поддержку Владимира Путина. Для того, чтобы получить деньги из Кремля, уже недостаточно быть казаком. Но быть поближе к элите желательно.

В Москве в начале июня подвели итоги первого в 2018 году конкурса президентских грантов. На реализацию 1,5 тысяч проектов выделили 3,1 млрд рублей. Среди них всего сотня из Северной столицы. При этом часть проектов, которые планируют петербургские НКО на деньги президента, будут реализованы в других регионах. Помимо помощи инвалидам и детям-сиротам в Петербурге смогли отстоять финансовую поддержку культурные проекты и те, чьей реализацией занимаются люди, близкие к властной элите.

В этом году, как утверждают в едином операторе президентских грантов, обращали внимание на проекты из малых городов – 485 НКО из сел получили поддержку президента. В итоге деньги в ближайшее время уйдут в 85 регионов на самые разные цели. В основном, конечно, на политически правильные. Казакам – на детский лагерь «Казачья смена», «Молодой гвардии Единой России» – на школу парламентаризма. Среди победителей немало православных проектов. Среди необычных – 10 млн рублей выделено на информационное сопровождение полета Федора Конюхова в стратосферу на тепловом аэростате.

Самый большой грант (почти 115 миллионов) достался фонду «Весна классическая» на проведение Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра. Конкурс будет проводиться при поддержке Московской филармонии.

Один из самых больших грантов в Петербурге тоже ушел музыкантам и достался фонду фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством скрипачки Марии Сафарьянц. За 21,2 млн рублей организация намерена в августе-сентябре 2018 года организовать во дворцах Крыма музыкально-просветительские концерты и привезти на них музыкантов из Италии, Франции, Германии, Армении, России. Кто именно, правда, согласился петь в Крыму, рискуя закрыть себе путь на Украину, в заявке не указано.

На втором месте – Российское географическое общество Сергея Шойгу. Им досталось 18 млн рублей на проведение 5 археолого-географических экспедиций и 4 волонтерских лагерей на особо охраняемых природных территориях.

Развивать научную «информационно-коммуникационную среду, пропагандирующую наследие Д.С. Лихачева, и обеспечивать на этой основе дальнейшее развитие международного гуманитарного сотрудничества» за 10 млн рублей будет Университет профсоюзов под руководством ректора Александра Запесоцкого, известного своими эпатажными выступлениями. В числе прочего на средства гранта планируют провести международный форум старшеклассников России.

Почти 10 млн рублей получил фонд «Будущие лидеры». На эти деньги до апреля следующего года организация планирует проводить мастер-классы, бизнес-тренинги и кейс-чемпионаты для школьников. «Школьным командам из четырех человек выдается задание, имеющее множество альтернативных решений. В течение установленного срока команды разрабатывают и презентуют решение кейса перед экспертной судейской коллегией, которую составляют представители учебных заведений, эксперты в области конкретной тематики кейса, представители органов государственной власти и бизнеса... члены команд, продемонстрировавшие лучшие результаты и отобранные в ходе трёхэтапного чемпионата, получают индивидуальных наставников», – говорится в заявке.

Эти немаленькие, по меркам президентского гранта, средства получила организация, учредителем которой является Артем Шейкин. Он же – советник губернатора Петербурга и с 2017 года глава молодежной коллегии. В 2016 году пытался попасть в список «Единой России» на выборах в парламент, однако после публикации данных о его судимости по делу о взятке снялся с выборов.

К слову, это не единственная НКО, связанная с ним, которая получила президентскую поддержку в этом году. 2,9 млн рублей в рамках конкурса грантов ушли организации «Народные эксперты», учредителем и председателем исполнительного комитета которой Шейкин был долгое время. За эти средства они также планируют организацию кейс-турниров, но только для студентов. Озадачить написанием проектов на различные городские тематики планируется 720 человек. Их работы НКО гарантирует передать в петербургский парламент.

Среди организаций, так или иначе связанных с чиновниками и получивших президентский грант, – межрегиональная общественная организация содействия культурному развитию и социализации молодёжи "Центр "Курс", она получит два миллиона.

Полученные средства НКО освоит на проекте «Театральный бой». «Его основная цель – стать по-петербургски интеллигентной альтернативой низкокультурным рэп-баттлам, а также комедийным телепроектам с вульгарным юмором», – говорится в описании заявки. В рядах учредителей Центра «Курс» – член Общественной палаты Ленобласти и бывший сотрудник Северо-Западной академии госслужбы Владимир Попов, начальник эксплуатационно-технического управления академии Руслан Дзарасов, глава управления по работе со студентами и молодежью академии Валентина Машкова, директор центра студенческого творчества и массовых мероприятий этого же вуза Сергей Михайловский. С ними же проект реализует Оксана Черненко, чья полная тезка долгое время работала в комитете по молодежной политике Петербурга. За год на средства гранта планируется в Москве и Санкт-Петербурге провести пять битв актеров – соревнований в импровизации на сцене, для этого провести отборы артистов и обучающие сессии. Каждый раз планируется, что битву увидят вживую 50 – 100 человек. Планов заинтересовать проектом интернет-пользователей театралы из Академии госслужбы, похоже, не ставят, у предыдущих «Театральных битв» на Youtube не более двух тысяч просмотров.

Не обделили в операторе грантов Санкт-Петербургский государственный университет. За 5,2 млн рублей Ассоциация выпускников СПбГУ поддержит одного из обладателей диплома университета – писателя Ивана Тургенева. За полгода на эти средства хотят провести международный фестиваль-конкурс студенческих сценических проектов. А международное некоммерческое партнерство преподавателей русского языка и литературы "МАПРЯЛ" под председательством президента СПбГУ Людмилы Вербицкой освоит 1,4 млн рублей. Грант потратят на цикл видеолекций о современной литературе через призму точного отражения в ней понятия долга и совести: «Слушатели лекций узнают о том, какие концептуальные задачи решают российские писатели и поэты, рассматривая на страницах своих произведений понятия долга (перед страной, обществом, коллективом, семьей) и ответственности (личной и коллективной)».

Среди победителей – несколько музейных проектов. Так, музей стрит-арта выиграл почти 3 млн на увеличение своей доступности (еще 8,3 млн вложат сторонние инвесторы):

«Музей находится на территории действующего производства АО "Завод слоистых пластиков". Данный факт влечет за собой сложности при обеспечении доступа большому количеству посетителей к постоянной и научно-просветительской экспозиции, библиотеке и хранилищу музея. Это связано с тем, что большая часть маршрутов движения пересекается с транспортными потоками предприятия. Таким образом, согласно концепции дальнейшего развития, мы предлагаем провести ряд мероприятий, которые позволят повысить доступность экспозиций для широкого круга посетителей», – говорится в заявке. На президентские деньги любители современного искусства закупят лифт, подъемники, построят мультимедиа-пространства, разработают архитектурную концепцию внутренних помещений, прилегающих территорий и пешеходного перехода к ним. Впрочем, другой конкретики в заявке нет.

Развитие другого музейного проекта инициирует в рамках президентского гранта общественная организация работников науки и культуры «Энциклопедия». НКО намерено создать музей Аркадия и Бориса Стругацких в Пулковской обсерватории. За счет 8,8 млн президентского гранта и привлеченных еще 3,6 млн рублей «Энциклопедия» хочет создать «музейно-инсталляционную часть», связанную с наследием Стругацких, а также «образовательно-просветительскую часть», «посвященную современной науке и литературе». Все это с интерактивом и на 300 квадратных метрах.

Помимо Стругацких увековечат в Петербурге имя Миклухо-Маклая. Этим займется фонд имени ученого и путешественника под руководством его полного тезки. Он получил почти 5 млн рублей. На эти и привлеченные средства родственник антрополога намерен проводить лекции, выставки и снимать фильмы. Среди задач, поставленных современным Николаем Миклухо-Маклаем в рамках грантовой заявки, – международное сотрудничество с Папуа-Новой Гвинеей и Австралией в области науки и культуры.

Помимо этого на съемку фильма об оккупации карельских земель во время Великой Отечественной войны – «Петька» – получил 2,8 млн петербургский фонд развития национального кинематографа "Новый Формат". Около полумиллиона удалось выбить "Еврейской национально-культурной автономии" на организацию национального фестиваля знаний. Кроме того, 2,4 млн уйдут НКО «Перспектива» на подготовку «Серебряных блогеров» – курсов компьютерной и интернет-грамотности для пожилых людей.

Без гранта осталась заявка фестиваля науки Geek Picnic от театра комической оперы «Да», не дали денег профсоюзу ИТМО на создание цифрового определителя птиц, не получил господдержки проект по созданию музея яхт-клубов Санкт-Петербурга. Кроме того, без 11 млн рублей осталась станица Гребенская, планировавшая открыть на них центр казачей культуры.

Зато 4,6 млн рублей перепало организации «Мир», которой покровительствует полпредство по СЗФО. На эти средства НКО планирует организовать благотворительный фестиваль и вручение премии за добрые дела.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"