Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью: Дайте ожить

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого с подачи СБУ некоторое время считали убитым на Украине, заявил, что станет брать плату со средств массовой информации за право получить эксклюзивное интервью. Ошеломившие коллег по цеху расценки Бабченко опубликовал в своем Facebook 4 июня.

Разговор с собой Бабченко оценил в пятьдесят тысяч долларов и объяснил принцип монетизации. «Коллеги, я все понимаю. Но поверьте – у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов – и эксклюзивное интервью ваше. Я безумно устал. Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить», – написал журналист и добавил, что по личным соображениям отказал одному телеканалу.

Прайс ошарашил украинских журналистов. Главный редактор портала «Гордон» Алеся Бацман в Facebook сообщила, что тариф подлинный, и напомнила, что после новости про мнимое убийство коллеги скооперировались, чтобы помочь семье Бабченко.

«Наш редактор Елена Посканная (Olena Poskanna) сегодня позвонила Аркадий Бабченко, чтобы пригласить его завтра ко мне в прямой эфир в программу «Бацман». Гостем моей программы он был месяцев семь назад. Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?» – робко уточнила Лена. «Долларов», – уверенно произнес Аркадий и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится», – написала Бацман и напомнила, как портал организовал сбор денег для семьи журналиста.

«Когда Аркадия Бабченко убили, и я узнала, что у него осталось 6 приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью», – резюмировала Бацман.