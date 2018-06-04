Гидроциклы не пустят к Эрмитажу и «Авроре»

С 4 июня гидроциклам запрещено заезжать в акваторию Невы в центре Петербурга. Распоряжение подписано в региональном управлении МЧС, оно действует до 1 августа.

Как сообщили в ведомстве, аквабайкам запрещено заезжать дальше Тучкова и Благовещенского мостов со стороны залива и дальше Литейного моста со стороны Ладожского озера. Не подойти будет и к «Авроре», дальше Сампсониевского моста по Большой Невке движение также запрещено. Распоряжение дополнило запрет для любителей гидроциклов появляться на Фонтанке, Мойке и канале Грибоедова. «Для спортсменов остался весь залив, Ладога и рукава Невы на севере города, в том числе отрезок Малой Невы у Серного острова, где они в основном и базируются», – отметили в ведомстве. Запрет, как уточняют в МЧС, связан с мощностью и высокой скоростью движения гидроциклов, что «затрудняет преследование и пресечение действий нарушителя» и может привести к чрезвычайным ситуациям. Отметим, запрет носит временный характер и действует с 4 июня по 1 августа.

Напомним, в реки и каналы в центре города не пускают не только аквабайкеров, но и гребные лодки. О полном запрете говорилось в конце 2017 года, однако в начале сезона в Смольном уточнили, что оставят для байдарочников три часа ранним утром — с 5 до 8 часов. Чтобы выйти на воду, придется уведомить о намерении комитет по транспорту и агентство водного транспорта, а на каждом плавсредстве должны быть рация, каска и спасжилет.