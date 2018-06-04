Московский суд признал украинского журналиста шпионом

Московский городской суд признал Романа Сущенко виновным в шпионаже. Украинского журналиста приговорили к двенадцати годам тюрьмы.

Как сообщил в Twitter защитник журналиста Марк Фейгин, 4 июня в Московском суде огласили приговор по делу о шпионаже в пользу Киева. Минимальная санкция статьи 276 УК РФ – десять лет. Сущенко назначили двенадцать лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Через несколько минут начнётся оглашение приговора украинскому журналисту Роману Сущенко в Московском городском суде. pic.twitter.com/zHLy1TUWTQ — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

Прокуратура просила для Сущенко 14 лет колонии, защита настаивала на невиновности журналиста. Лишённый адвокатского статуса Фейгин добавил, что жалоба на приговор будет подана во вторник, 5 июня. МИД Украины уже выразил протест, назвав приговор незаконным, а дело – политически мотивированным.

«Требуем освобождения», – пишет в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

Как сообщает агентство «Укринформ», сотрудником которого был Роман Сущенко, его «незаконно задержали во время частной поездки в Москву» в конце сентября 2016 года. Вскоре журналисту предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ сочли, что он является кадровым сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и в Москве собирает сведения о работе вооруженных сил и войсках Национальной гвардии РФ.