Медведев придумал должность для Дворковича в «Сколково»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково». Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», об этом 4 июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с членами совета фонда.

«Я предлагаю ввести новую должность — председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг. — Прим. ред.), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», — сказал Медведев.

Премьер также подчеркнул, что правительство сохранит преференции для участников проекта «Сколково», а также будет выделять гранты на «развитие сервисной инфраструктуры».

Напомним, Дворкович был вице-премьером правительства России с 2012-го по 2018 год. Он не попал в новый состав кабинета министров, который был сформирован после инаугурации Владимира Путина.