Кто будет работать с Семаком?

Пока на официальном сайте клуба из самого северного города-миллионера в тренерском штабе значится только главный тренер, официально помощники Сергея Богдановича Семака ещё не представлены. Отдел спорта «Фонтанки» попробовал выяснить, кто будет помогать ему в тренировочном процессе и во время матчей.

В воскресенье генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб башкирского клуба покинут тренер Александр Низелик и врач-реабилитолог Мария Бурова. По данным «Фонтанки», оба специалиста присоединятся к Сергею Семаку в Петербурге.

Низелик – выпускник классической гимназии и португальского отделения филологического факультета СПбГУ, занимался футболом в школе петербургского «Динамо». В «Зените» – с 2010 года, приходил в качестве переводчика, но со временем его функционал стал существенно шире. За годы работы в петербургском клубе получил тренерские лицензии в Риме и в знаменитой футбольной школе Коверчано. Работал ассистентом Фабио Капелло в сборной России и ездил на чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году. После ухода Спаллетти работал тренером в Академии «Зенита». В «Уфу» Семак привёл с собой двух специалистов: Низелика и Бурову. Их же он планирует перевезти с собой и в Петербург.

Бурова проработала почти 10 лет в московском «Локомотиве», занималась восстановлением футболистов, и именно как врача-реаниматолога Семак позвал ее в Уфу. Как говорил Низелик в интервью «Фонтанке», во время матчей Мария на скамейке не присутствовала, но в тренировках участвовала. Есть основания полагать, что серьезные травмы четырёх футболистов основного состава «Зенита» в прошлом сезоне – Далера Кузяева, Андрея Лунева, Александра Кокорина и Эммануэля Мамманы – существенно упростили переговоры с Буровой: в петербургском клубе очевидно назрели перемены в медицинской службе.

С высокой долей вероятности продолжит работу в клубе Михаил Бирюков, единственный человек в нынешнем «Зените», имеющий отношение ко всем пяти чемпионствам. С уходом вслед Манчини Массимо Баттаро «Зенит» наконец перестал быть единственным клубом в мире с двумя тренерами вратарей.

За преемственность в «Зените» также отвечают Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук: Симутенков работает тренером с 2010 года, Тимощук тренером – с 2017-го. По нашей информации, рабочие отношения с Симутенковым будут продлены.

Также Семак вернул начальника команды Евгения Кошелева, уволенного в прошлом июне. Кошелев провёл сезон в «Локомотиве», стал чемпионом и получил приглашение от Семака вернуться в «Зенит». Евгений пришел в Петербург из донецкого «Шахтёра», где отвечал за организацию еврокубковых матчей. Позже он был переводчиком голландца Хенка ван Стее в Академии клуба и вместе с ним перебрался на берега Невы. В 2014 году стал начальником петербургской команды, а затем, вслед за Ильей Геркусом, перешел в «Локомотив», где занимался, в том числе, вопросами селекции.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»