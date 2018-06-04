Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.

Общая площадь дома №15 составляет 12,3 тыс. кв. м, продаваемая – чуть более 8,8 тыс. кв. м. В эксплуатацию он будет введен в IV квартале 2019 года, а передача ключей жителям планируется до 30 июня 2020 года.

Все квартиры будут переданы жильцам с качественной отделкой «под ключ» в новом стандарте. Так, накануне «Группа ЛСР» представила обновленный пакет отделки своих проектов. Теперь, согласно новым стандартам, стены коридора, комнат и кухни будут оклеены фактурными виниловыми обоями под покраску, напольным покрытием станет ламинат 32 класса износостойкости, межкомнатные двери с элементами остекления и качественной стильной фурнитурой подбираются обязательно в цвет ламината. В санузлах появится керамическая плитка с рисунком под природный камень типа «Травертин» и сантехническое оборудование более высокого класса.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены. Общая площадь жилого комплекса на 8 731 квартиру составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует к 2020 году.

Сегодня в этой части Приморского района уже есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом с «Шуваловским» хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. На территории объекта открыт детский сад на 250 мест.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах можно любоваться живописными пейзажами.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Шуваловский» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/