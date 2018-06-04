За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца

Оперативники уголовного розыска Пушкина задержали петербуржца, а следователь предъявил ему недавний поджог иномарки. «Фонтанка» выяснила, что в мотивах поступка замешаны женщина и амбиции.

По информации «Фонтанки», в прошедшее воскресенье, 3 июня, полицейские Пушкина встретились с 25-летним местным жителем. Чуть позже следователь предъявил ему умышленное уничтожение чужого имущества, а именно поджог десятилетней автомашины БМВ-325, принадлежащей его знакомому.

По данным «Фонтанки», иномарка загорелась 29 мая около 10 часов утра. Прибывшие к дому 14 по улице Магазейной в Пушкине сотрудники МЧС, конечно, потушили огонь, но выглядела БМВ плачевно – сгорели моторный отсек и салон.

В ходе проверки выяснилось, что у 33-летнего владельца автомашины есть соперник, с которым он неподелил девушку. Судя по всему, оперативники, взяв эту версию на вооружение, смогли найти доказательство вины его визави.

Как стало известно, задержанный Роман был отпущен на подписку о невыезде, предварительно признав свою неправоту. Что касается его взглядов на жизнь, то, судя по странице во «ВКонтакте», его больше интересует клубная жизнь, плюс раздетые девушки. Хотя местом работы ныне подозреваемый пафосно указывает ПАО «Газпром». Заодно заметим, встреча с оперативниками произошла ровно в его день рождения.