Вьетнамцы хотят завоевать европейский авторынок, потому что они… родом с Украины

Компания VinFast, подразделение вьетнамского строительно-туристического конгломерата Vingroup, всерьез собирается завоевывать сначала местный, а потом и европейский автомобильный рынок. Об этом заявил глава Vingroup Фам Нат Вуонг (Pham Nhat Vuong) на собрании совета директоров, пишет 4 июня вьетнамское издание VNExpress International.

VinFast будет выпускать «продукцию высшего качества и по конкурентным ценам», заявил глава Vingroup. Для этого уже заканчивается строительство и оборудование суперсовременного завода и исследовательского центра общей площадью 335 гектаров. На заводе VinFast предусмотрена высочайшая степень автоматизации, только на кузовном производстве будет задействовано 1200 роботов. Объем капиталовложений в комплекс составляет примерно 4 миллиарда долларов.

Видео: Tin Xe Hơi/YouTube

Производственной программой предусмотрены выпуск пятиместного седана, SUV, электромобиля и электрического мотоцикла. Продукция предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Прежде всего вьетнамский бизнес ориентируется на рынки Восточной Европы. Господин Фам Нат Вуонг приводит в пример корейскую Hyundai, которая в свое время за короткий срок смогла завоевать 10 процентов рынка в Северной Америке. Вьетнамский бизнес хочет повторить то же самое в Европе.

В Vingroup считают, что хорошо знают именно рынки Восточной Европы, поскольку компания берет свое начало… с Украины. Именно там в 1993 году группой молодых вьетнамцев была создана компания Technocom, предшественник Vingroup.

Правда, пока мы имеем только сайт vinfast.vn с красивыми картинками автомобилей и текстами на вьетнамском и английском языке.



