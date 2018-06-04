Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе

После трагедии на стройке детского сада на Южном шоссе, где обрушилась лестница и погиб рабочий, петербургский Госстройнадзор провел проверку на объекте.

Как рассказал 4 июня на пресс-конференции глава службы Евгений Ким, объект строится по заказу города с грубыми нарушениями технологии производства работ. На первый взгляд, по словам Кима, нарушены технологии при устройстве перекрытий. Большие вопросы и к качеству материалов, и к квалификации рабочих. Это при том, что у подрядчика есть договор с отдельной компанией, ведущей строительный контроль на площадке, подчеркнул глава ведомства. «Дано предписание о приостановке работ. Сегодня руководство подрядчика будет давать объяснения», – добавил Ким.

Как писала «Фонтанка», в строящемся детсаде на Южном шоссе (в районе дома 49) при заливке бетона обрушилась лестница с 1-го по 3-й этаж. Контракт на строительство детского сада на 160 мест Смольный заключил на 225 млн рублей с ООО СК «ЭТС». Но 9 апреля договор расторгли. Аукцион объявили снова. Достраивать объект будет компания «Петроэнергокомплекс».

По данным МЧС, при обрушении погиб 20-летний рабочий родом из Средней Азии.