Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века

Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе.

Организаторы мероприятия – компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» – устроили выставку архивных фотографий старого города.

Гости фестиваля смогли принять участие в традиционных петербургских летних развлечениях – поиграть в городки и шашки, послушать музыкантов и оценить творчество уличных художников. Кульминацией вечера стало выступление участницы шоу «Голос» и «Песни на ТНТ» Шуры Кузнецовой и петербургской поэтессы, единственной девушки-победителя телепередачи «Битва поэтов», Марины Кацубы. Прозвучали песни и стихи о Петербурге, его неповторимой ауре и красоте.

«Дом у Ратуши» (Дегтярный пер., 26) и «Дом на Кирочной» (Кирочная, 57) были введены в эксплуатацию в конце 2016 года. Клубные дома премиум-класса расположены в самом сердце города.

«Дом у Ратуши» – уникальный проект реконструкции исторического здания, построенного в начале ХХ-го века. Декоративные элементы фасада воссозданы в соответствии с архитектурным стилем исторического здания. В доме расположились 82 квартиры, а также единая входная группа с двухуровневым холлом и зоной ресепшн.

«Дом на Кирочной» – новое жилое здание, органично вписанное в сложившуюся историческую композицию Кирочной улицы. Фасад выполнен с использованием декоративных элементов, свойственных исторической застройке: колонн, карнизов, кованой ограды балконов. Доминантой здания является угловая башня-эркер. В здании расположен подземный паркинг на 52 автомобиля. В жилой части здания размещаются 69 квартир.

Брокером проектов выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage